Ратаковски выложила селфи в откровенном бикини, пошутив про богатого папика

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Ратаковски выложила селфи в откровенном бикини, пошутив про богатого папика

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Фото: © Instagram / emrata

28-летняя модель регулярно балует фанатов обнажёнными снимками на своей странице в "Инстаграме".

Тело Эмили — это объект культурного достояния. Девушка и сама это понимает и не стесняется обнажаться, радуя 22,5 млн подписчиков. Её страница в "Инстаграме" постоянно пополняется дерзкими и сексуальными снимками, пишет Daily Mail.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank">emrata</a></p>

На очередной фотографии она предстала перед подписчиками в крошечном чёрном бикини. Вместе с небрежной причёской модели, а также бронзовым цветом кожи купальник создаёт идеальный пляжный образ. А тонкие полоски ткани трусиков обнажают стройные бёдра Эмили, не оставляя места для фантазии.

<p>Фото: © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank">emrata</a></p>

Кроме того, в сториз Эмили пошутила, что она сама себе богатый папик, выложив мем с Пэрис Хилтон. А недавно девушка провела день на пляже вместе с подругой и доказала поклонникам, что на её снимках нет ни грамма фотошопа.

Папарацци тайком сняли Ратаковски на пляже и убедились, что скрывать ей нечего

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