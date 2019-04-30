Ратаковски выложила селфи в откровенном бикини, пошутив про богатого папика

28-летняя модель регулярно балует фанатов обнажёнными снимками на своей странице в "Инстаграме".

Тело Эмили — это объект культурного достояния. Девушка и сама это понимает и не стесняется обнажаться, радуя 22,5 млн подписчиков. Её страница в "Инстаграме" постоянно пополняется дерзкими и сексуальными снимками, пишет Daily Mail.

На очередной фотографии она предстала перед подписчиками в крошечном чёрном бикини. Вместе с небрежной причёской модели, а также бронзовым цветом кожи купальник создаёт идеальный пляжный образ. А тонкие полоски ткани трусиков обнажают стройные бёдра Эмили, не оставляя места для фантазии.

Кроме того, в сториз Эмили пошутила, что она сама себе богатый папик, выложив мем с Пэрис Хилтон. А недавно девушка провела день на пляже вместе с подругой и доказала поклонникам, что на её снимках нет ни грамма фотошопа.

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