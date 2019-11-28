Ратаковски показала, как выглядит её бикини сзади, и это фото признали лучшим

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Фото © Instagram/emrata

Всего за несколько часов снимок оценило более 1,5 миллиона пользователей "Инстаграма".

Эмили Ратаковски опубликовала фотографии, которые вызвали волну зависти у тех, кто целыми днями сидит в офисе. Сейчас модель отдыхает на Мальдивах вместе со своим мужем, который и снимает её в откровенных купальниках.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank">emrata</a></p>

28-летняя знаменитость позировала в бикини из своей новой коллекции, показав, как оно смотрится со всех сторон. И никто не смог остаться равнодушным от таких жарких снимков. А некоторые посчитали, что это лучшее, что они видели от сексуальной модели.

А вот и выпечка от моей красавицы

zemwel

Лучшее фото пятой точки, которое ты когда-либо постила

scottcleland

Ты издеваешься😭

gabrielle_solana

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/emrata/" target="_blank">emrata</a></p>

Эмили создала свой бренд одежды в 2017 году и с тех пор активно продвигает его в "Инстаграме", демонстрируя наиболее откровенные модели на себе. Модель признаётся, что пока занимается новым для себя бизнесом самостоятельно, прибегнув лишь к помощи одного помощника и консультанта.

Ратаковски показала, как нужно одеваться в офис, чтобы ни дня не работать

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