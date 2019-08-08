Юлианна Караулова показала, как проходит её отпуск, снявшись топлес в бассейне

Юлианна сейчас отдыхает на Мальдивах и активно делится с подписчиками фото с красивыми пейзажами, на фоне которых позирует. Но на этот раз певица выложила "особый" снимок, ради которого ей пришлось обнажиться.
Артистка позировала в бассейне, стоя спиной к камере. При этом на ней из одежды осталась лишь нижняя часть бикини. Голую грудь на фото Караулова предпочла замазать чёрной полосой — вероятно, чтобы не нарушать правила соцсети.
Но не все поняли такой жест. Некоторые поклонники шутили над размером полосы, отмечая, что Юлианна льстит себе. Кто-то на полном серьёзе спрашивал, что это за "клякса". А один из комментаторов и вовсе обратил внимание не на грудь, а на осанку.
На камере какая-то грязь, что ли?
senjapepel
Мазнула, так мазнула, за эдакой кляксой можно грудь Памелы Андерсон спрятать, причём обе!
nishtiachok
Как говорит моя мама: не сутулься
glowworm_82
Однако многие фанаты вполне смогли насладиться снимком, осыпав артистку комплиментами. Кроме того, у них возникли вопросы о том, как у Юлианны обстоят дела с ногой, ведь совсем недавно она рассказала, что сломала палец.
Седокова выложила фото с отпуска, надев для этого слишком тесный купальник