Война за ребёнка. Стало известно, кто и зачем напал на маму и брата Юрия Дудя

Причиной нападения на маму Юрия Дудя и его брата Игоря прямо у дома в Москве стали разборки по поводу опеки над ребёнком.

Стало известно, что осенью на маму Юрия Дудя Анну Степановну и его 39-летнего брата Игоря напали прямо у дома в Москве. Полиция сначала попыталась замять инцидент, но сейчас прокуратура настояла на расследовании.

Также удалось установить, кто стоял за избиением матери и сына, пишет телеграм-канал Mash. Дело в том, что Игорь сейчас разводится с женой Юлей. А вот маленького сына они поделить никак не могут. В то утро 59-летний отец Юли Геннадий А. — человек непростой, московский бизнесмен — решил помочь дочери забрать ребёнка.

Вместе с ней и своими тремя внушительного вида охранниками они приехали к дому Игоря, когда тот вместе с Анной Степановной собирался вести сына в детский сад. Телохранители попытались отобрать мальчика и применили физическую силу, чтобы затащить его в машину. Однако родственникам Дудя удалось отбить ребёнка.