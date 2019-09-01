Никакого праздника! Правдивые эмоции детей в их первый учебный день: 10 фото

В первый учебный день дети делятся на два типа
В руках у самого младшего ребёнка, которому ещё рано в школу: "Если я не буду держать табличку, то начну кричать"
Неважно, сколько стикеров на фото, счастливее от этого девочка не стала. Ни на фотографии, ни в жизни
На фотографии слева вы можете увидеть счастливого первоклассника. Но спустя год ситуация кардинально изменилась
Каждый взрослый знает, что чувствуют дети на этих снимках
Твоё лицо, когда понял, что в детском саду нет никакого, даже самого маленького, сада
Не дай им забрать меня!
Мама говорила, что я пожалею о причёске. Нет
LilUziBert91
"1-й класс. Моя мама забыла сделать табличку"
10 фото взрослых, которые решили поиграть на детской площадке и потерпели фиаско