Никакого праздника! Правдивые эмоции детей в их первый учебный день: 10 фото

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Фото © Instagram/lynnsss8

Август близится к концу, а это значит, что скоро толпы детей пойдут в школы и детские сады после нескольких месяцев ничегонеделания. В подборке ниже — 10 правдивых фото того, что ждёт родителей уже меньше чем через месяц.

В первый учебный день дети делятся на два типа

<p>Фото © Reddit/MudxCrabx</p>

В руках у самого младшего ребёнка, которому ещё рано в школу: "Если я не буду держать табличку, то начну кричать"

<p>Фото © Reddit/grux9</p>

Неважно, сколько стикеров на фото, счастливее от этого девочка не стала. Ни на фотографии, ни в жизни

<p>Фото © Instagram/livbydesign</p>

На фотографии слева вы можете увидеть счастливого первоклассника. Но спустя год ситуация кардинально изменилась

<p>Фото © Reddit</p>

Каждый взрослый знает, что чувствуют дети на этих снимках

<p>Фото © Facebook / Carole Garcia</p>

<p>Фото © Imgur/agitator</p>

Твоё лицо, когда понял, что в детском саду нет никакого, даже самого маленького, сада

<p>Фото © Instagram/lynnsss8</p>

Не дай им забрать меня!

<p>Фото © Instagram/courtneyaddams</p>

Мама говорила, что я пожалею о причёске. Нет

LilUziBert91

<p>Фото © Reddit/LilUziBert91</p>

"1-й класс. Моя мама забыла сделать табличку"

<p>Фото © Facebook/EssentiallyMommingBlog</p>

10 фото взрослых, которые решили поиграть на детской площадке и потерпели фиаско

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