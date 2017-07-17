EA выпустила пробную версию Mass Effect: Andromeda

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EA выпустила пробную версию Mass Effect: Andromeda

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Фото © Electronic Arts Inc.

EA предоставила возможность всем желающим начать играть в Mass Effect: Andromeda бесплатно.

EA анонсировала пробную версию Mass Effect: Andromeda.

Бесплатно можно провести в игре 10 часов, причём доступна как одиночная кампания, так и мультиплеер. При этом для тех, кто пользовался пробной версией игры до её выхода, время будет ограничено.

Сообщается, что игроки смогут продолжить своё прохождение, если купят полную версию игры.

EA выпустила пробную версию Mass Effect: Andromeda

Mass Effect: Andromeda оказалась разочарованием для EA: игра получила самые низкие оценки за историю серии и не сумела достичь солидного уровня продаж. Из-за этого серия Mass Effect была заморожена на неопределённый срок.

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