Huawei не сдаётся. Чем Mate 30 Pro унизил iPhone и Galaxy

Сегодня в Мюнхене прошла презентация Mate 30 и Mate 30 Pro, новых флагманских смартфонов от Huawei. К новинкам приковано внимание прессы со всего мира. Ведь Mate 30 и Mate 30 Pro — первые Android-смартфоны без поддержки сервисов Google. Лайф не стал исключением. Рассказываем про всё, что показала Huawei на презентации смартфонов.

Дизайн и экран

Дизайн обоих устройств был раскрыт инсайдерами довольно давно. С одной стороны — лицевой — он довольно стандартный для дорогих смартфонов нынешнего года. Большой экран, который занимает около 90% передней панели, тонкий "подбородок" и ещё меньше — верхняя рамка: 4 и 4,2 мм у Mate 30 и 30 — у Pro. Что нетипично — большая бровь. Но её размер обусловлен функционально.

Края экрана изогнуты сильнее, чем у Samsung. Скорее всего, так же, как у Vivo NEX 3, обзор которого мы публиковали не так давно. Huawei называет дисплей Mate 30/Pro — Horizon Display. Диагональ — 6,62 дюйма у обычной версии и 6,53 дюйма — у Pro-версии. Разрешение — 2400 на 1176 точек. Есть защита глаз от холодного свечения.

Физических кнопок нет. Вместо них Huawei использует ёмкостные сенсоры. С аналогичным решением мы встречались в NEX-3. Похоже, у китайских вендоров эта технология становится трендом.

А вот сзади девайс выглядит довольно любопытно. Всё из-за круглого обрамления четырёх объективов. Модуль камер напоминает иллюминатор стиральной машины.

Четыре основных цвета: Blaсk, Space Silver, Cosmic Purple, Emerald Green. Но есть ещё две версии: Orange и Forest Green. Их Huawei назвала Vegan Leather Edition.

Производительность и связь

Процессор — новейший Kirin 990, выполненный по техпроцессу 7нм+. Понятное дело, он мощнее, чем решение конкурентов, но главная особенность этого камня в другом. Он позволяет использовать 5G-модем в формате SoC. В случае с процессорами конкурентов модем выносится в отдельный чип, что усложняет проектировку смартфонов.

В Mate 30/Pro используется 21 антенна, 14 из которых отводятся для 5G. Как следствие, смартфон поддерживает больше бэндов 5G, чем, например, флагман Samsung. И скорость 5G на приём у Mate 30/Pro на 50% выше, чем у Note 10 Plus.

Автономность

Батарея у Mate 30/Pro на 4200 и 4500 мАч. Pro-версия способна проработать дольше девяти часов в режиме повышенной мощности. Само собой, присутствует система охлаждения, которая не позволяет Mate 30/Pro греться сильнее Galaxy Note 10 Plus.

Новинка поддерживает проводную зарядку мощностью до 40 Ватт и беспроводную до 27 Ватт. Реверсивная зарядка ускорилась в три раза. Анонсировали быструю зарядку на 40 Ватт для автомобилей и такой же пауэрбанк для путешествий.

Фото

Несмотря на четыре соответствующих отверстия в корпусе, камер только три. Набор Mate 30 Pro: основной сенсор на 40 Мп и f/1,6, ширик — на 40 Мп и f/1,8, телефото — 8 Мп и f/2,4. Четвёртый модуль — ToF. У основного и широкоугольного датчиков есть оптическая стабилизация. Набор Mate 30: основной сенсор на 40 Мп и f/1,8, ширик — на 16 Мп и f/2,2, телефото — на 8 Мп и f/2,4. Четвёртый модуль — лазерный автофокус. Оптический стаб — только у телефото. Показатели ISO у Mate 30 и 30 Pro — 204800 и 409600. Зум — трёхкратный оптический и 30-кратный цифровой в обоих случаях.

Важное изменение по части фото в Pro-версии — в ночи широкоугольная камера снимает так же хорошо, как и основная. Таким образом, Huawei снова отрывается от конкурентов. Все другие смартфоны ночью на широкоугольную камеру снимают значительно хуже.

Фронталка — на 32 Мп. Рядом с ней — 3D-сенсор для продвинутого распознавания лиц.

Видео

Ещё одна сильная сторона Mate 30 Pro — видео. Во-первых, новый флагман умеет снимать ультраслоумод с частотой 7680 FPS в разрешении 720р. Для сравнения: Note 10 Plus снимает только 960 FPS, iPhone 11 — 240 FPS. В общем, можно красиво снимать не только капающую водичку, но и летящие пули.

Также Mate 30 Pro получил режим Real Time Cinematic Bokeh Video, который позволяет записывать видео с размытым фоном. Китайцы украли одну из главных фишек флагманов Samsung.

Оптической стабилизации при записи видео помогает цифровая. Этот режим Huawei назвала Ultra Stable Recording. В рекламных роликах проявляет себя хорошо.

Видео в разрешении 4К записывается с частотой 60 FPS. Huawei прорекламировала эту опцию через красочные ночные таймлапсы. Именно ночные, потому что Mate 30 Pro прекрасно справляется с записью видео в условиях плохой освещённости.

EMUI 10

Вместе с Mate 30/Pro дебютировала EMUI 10, новая версия оболочки, которая работает на базе Android 10. Быстро пробежимся по главным фишкам. Есть управление жестами без касания экрана — в этом помогает 3D-сканер. Обновилась цветовая гамма: она стала более спокойной. Также Huawei научила свои смартфоны снимать блокировку по лицу в горизонтальном положении. Например, iPhone с такой банальной задачей не справляются.

В этом же блоке презентации Huawei показала, как просто смартфоны синхронизировать с другими устройствами — лептопами и бортовыми компьютерами автомобилей. Для последних, к слову, Huawei создала специальный сервис Hi Car.

Сервисы Google

Их совершенно точно не будет. Но Huawei с помпой презентовала App Gallery, свой аналог Google Play, у которого 180 миллиардов загрузок в год. Компания призвала разработчиков не игнорировать этот каталог и обещала инвестировать в его развитие 1 миллиард долларов.

Где, когда и почём?

Mate 30 на 8/128 ГБ стоит 799 евро. Mate 30 Pro с 4G-модулем и на 8/256 ГБ обойдётся в 1099 евро. За аналогичную версию Mate 30 Pro с 5G-модулем Huawei просит 1199 евро. В продаже смартфоны появятся в октябре. Но Huawei не стала уточнять, в каких странах. Вероятно, информация появится позже.