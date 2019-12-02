Как на самом деле выглядят обладатели идеальных фото в соцсетях: 15 разоблачений

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Фото © Reddit/The_Dudette_Lebowski

На какие только крайности люди не идут, чтобы сделать себе "красивую" фотографию. Причём их нисколько не останавливает тот факт, что в жизни они выглядят совершенно по-другому.

На Reddit разоблачили пользователей, внешность которых далека от того, что они выкладывают в социальные сети. Причём настолько, что порой трудно поверить, что это один и тот же человек. А в некоторых случаях — что это вообще человек... В подборке ниже — 15 самых смешных примеров из раздела "Instagramreality", посвящённого зависимым от фотошопа.

"Сначала ты проповедуешь бодипозитив, а потом фотошопишь свою талию"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/Instagramreality/comments/dm0s02/when_you_preach_body_positivity_and_then_shop/?ref=share&ref_source=link" target="_blank">TURDMUFFlN</a></p>

"КАКОГО...? Она вдохновлялась творчеством Тима Бертона"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/Instagramreality/comments/drrmss/what_the_tim_burton/?ref=share&ref_source=link" target="_blank">chddssk</a></p>

"Ай. Должно быть, это больно"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/Instagramreality/comments/e0xgw3/yikes/?ref=share&ref_source=link" target="_blank">si-sa-su-sa-sun</a></p>

"Случайно нашёл на Facebook"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/Instagramreality/comments/dxln1o/found_on_facebook/?ref=share&ref_source=link" target="_blank">DanteMarlvin</a></p>

"Когда слишком быстро двигаешься, и маска "Инстаграма" слетела"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/Instagramreality/comments/dswx5h/when_you_move_too_much_and_the_filter_comes_off/?ref=share&ref_source=link" target="_blank">_sophierobinson_</a></p>

"Фото с его страницы и ее. Он, должно быть, "поднимает" ее до своего уровня?"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/Instagramreality/comments/dthuh2/his_page_vs_her_page_i_guess_he_had_to_bring_her/?ref=share&ref_source=link" target="_blank">ineverlikedyoulinda</a>,<a href="https://www.instagram.com/mattkuwata_official2018/?hl=en" target="_blank">mattkuwata_official2018</a></p>

"Это... знаменитая певица в моей стране"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/Instagramreality/comments/dy94jv/famous_singer_from_my_country_ive_actually_posted/?ref=share&ref_source=link" target="_blank">ScaryFairyBG</a></p>

"Вот как вытянулась за лето"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/Instagramreality/comments/dxn7fq/saw_this_on_instagram/?ref=share&ref_source=link" target="_blank">marvolotom</a></p>

"Эту девушку разыскивают за ложные звонки в полицию. В соцсетях они запостили эти фотографии рядом друг с другом"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/Instagramreality/comments/dpe78e/this_girl_was_posted_in_another_subreddit_for/?ref=share&ref_source=link" target="_blank">whylieimhigh</a></p>

"Эта дама баллотируется на пост мэра моего города. Упс"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/Instagramreality/comments/dk4jy5/this_person_is_running_for_mayor_where_i_live/?ref=share&ref_source=link" target="_blank">e_lime_pie</a></p>

"Не могу поверить, что она действительно опубликовала такую обработанную фотографию"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/Instagramreality/comments/dpfv4l/i_cannot_believe_she_seriously_posted_this/?ref=share&ref_source=link" target="_blank">katttd17</a></p>

"Слева — Instagram, Справа — YouTube"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/Instagramreality/comments/dt9w9j/left_instagram_right_youtube/?ref=share&ref_source=link" target="_blank">The_Dudette_Lebowski</a></p>

"Чем дольше смотришь на это, тем более жутким оно кажется"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://www.reddit.com/r/Instagramreality/comments/dx37pw/the_longer_you_look_at_it_the_weirder_it_gets/" target="_blank">tonguesplittter</a></p>

"Местный маникюрный салон удаляет все морщины с рук"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/Instagramreality/comments/dum8dx/local_nail_salon_apparently_removes_all_wrinkles/?ref=share&ref_source=link" target="_blank">bluntedassasin4</a></p>

"Я... я просто не могу поверить своим глазам"

<p>Фото © Reddit/<a href="https://old.reddit.com/r/Instagramreality/comments/dy5ylt/couldnt_believe_my_eyes_with_this_one/?ref=share&ref_source=link" target="_blank">holly-golightly-</a></p>

8 честных фото, доказывающих, что "Инстаграм" и реальная жизнь — две разные вещи

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