Как на самом деле выглядят обладатели идеальных фото в соцсетях: 15 разоблачений

На какие только крайности люди не идут, чтобы сделать себе "красивую" фотографию. Причём их нисколько не останавливает тот факт, что в жизни они выглядят совершенно по-другому.

На Reddit разоблачили пользователей, внешность которых далека от того, что они выкладывают в социальные сети. Причём настолько, что порой трудно поверить, что это один и тот же человек. А в некоторых случаях — что это вообще человек... В подборке ниже — 15 самых смешных примеров из раздела "Instagramreality", посвящённого зависимым от фотошопа.

"Сначала ты проповедуешь бодипозитив, а потом фотошопишь свою талию"

"КАКОГО...? Она вдохновлялась творчеством Тима Бертона"

"Ай. Должно быть, это больно"

"Случайно нашёл на Facebook"

"Когда слишком быстро двигаешься, и маска "Инстаграма" слетела"

"Фото с его страницы и ее. Он, должно быть, "поднимает" ее до своего уровня?"

"Это... знаменитая певица в моей стране"

"Вот как вытянулась за лето"

"Эту девушку разыскивают за ложные звонки в полицию. В соцсетях они запостили эти фотографии рядом друг с другом"

"Эта дама баллотируется на пост мэра моего города. Упс"

"Не могу поверить, что она действительно опубликовала такую обработанную фотографию"

"Слева — Instagram, Справа — YouTube"

"Чем дольше смотришь на это, тем более жутким оно кажется"

"Местный маникюрный салон удаляет все морщины с рук"

"Я... я просто не могу поверить своим глазам"

8 честных фото, доказывающих, что "Инстаграм" и реальная жизнь — две разные вещи