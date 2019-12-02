Как на самом деле выглядят обладатели идеальных фото в соцсетях: 15 разоблачений

На Reddit разоблачили пользователей, внешность которых далека от того, что они выкладывают в социальные сети. Причём настолько, что порой трудно поверить, что это один и тот же человек. А в некоторых случаях — что это вообще человек... В подборке ниже — 15 самых смешных примеров из раздела "Instagramreality", посвящённого зависимым от фотошопа.
"Сначала ты проповедуешь бодипозитив, а потом фотошопишь свою талию"
"КАКОГО...? Она вдохновлялась творчеством Тима Бертона"
"Ай. Должно быть, это больно"
"Случайно нашёл на Facebook"
"Когда слишком быстро двигаешься, и маска "Инстаграма" слетела"
"Фото с его страницы и ее. Он, должно быть, "поднимает" ее до своего уровня?"
"Это... знаменитая певица в моей стране"
"Вот как вытянулась за лето"
"Эту девушку разыскивают за ложные звонки в полицию. В соцсетях они запостили эти фотографии рядом друг с другом"
"Эта дама баллотируется на пост мэра моего города. Упс"
"Не могу поверить, что она действительно опубликовала такую обработанную фотографию"
"Слева — Instagram, Справа — YouTube"
"Чем дольше смотришь на это, тем более жутким оно кажется"
"Местный маникюрный салон удаляет все морщины с рук"
"Я... я просто не могу поверить своим глазам"
8 честных фото, доказывающих, что "Инстаграм" и реальная жизнь — две разные вещи