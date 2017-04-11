Статья в стихах. Суд, под который попал Соколовский...

В суде закончили опрос трёх десятков свидетелей по делу ловца покемонов. Самый удобный способ понять, "кто все эти люди" и "что они вообще хотят".

Сегодня проходит юбилейное, десятое, судебное заседание над блогером, который ловил покемонов в храме. Ему вменяют статью "Оскорбление чувств верующих". В ней нет потерпевших, но могут быть свидетели. И свидетелем на этом суде мог быть любой. На суд заявилось три десятка неравнодушных граждан. Мы расскажем про каждого.

Вот суд,

Под который попал Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А вот покемон, с которым Руслан

Сравнил самого Иисуса Христа,

Которого в храме пытался поймать,

Который даёт нам всем благодать,

Всегда и везде,

Даже в суде.

В том самом,

Под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил

очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А вот православный Румянцев Максим,

Который обиделся изо всех сил

И шуток Руслану никак не простил.

И чтоб наказать за богоборческий зуд,

Пришёл как первый свидетель на суд.

Тот самый,

под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А это вот верующий Пономарёв,

Который сказал: есть Основа основ —

Вера и Бог,

А покемоны его оскорбляют,

О чём он открыто всем заявляет

Буквально везде,

И даже прямо в суде.

В том самом,

Под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А это свидетель — прихожанка Светлана.

Её возмутило, как в пространстве храма,

На месте святом, где убили Романовых,

Соколовский ловил покемонов адовых.

А это оскорбляет государственное чувство,

Поэтому ролики — не пропустим!

И явимся в суд,

Под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А это Рукавишникова Ирина,

Свидетель обвинения, она благочинно

Скорбит о молодёжи, что святых не почитает.

И этот факт её очень оскорбляет.

А виноват во всём — блогер Руслан!

Поэтому у неё созрел такой план:

Вскрыть блогера всю греховную суть

И обязательно явиться на суд.

Тот самый,

под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А это — Антон, от Церкви юрист,

Который считает, что Соколовский не чист

И должен покаяться, а пока

Пусть сидит за решёткой, то есть в СИЗО,

Как тот, что несёт разрушенье и зло

И мненье своё пусть держит в узде.

Об этом юрист заявил на суде.

Том самом,

Под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А это свидетель Сафонов Владимир,

Начальник юристов епархии,

Он заявил, что очень ранимый,

А Соколовский — это анархия:

"Он берёт и делает, а так нельзя,

Это провокация и оскорбительно!"

Поэтому, карой небесной грозя,

Сафонов Владимир незамедлительно

Явился на суд,

Под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А это Виктор Явич — настоятель храма,

Который считает Соколовского — хамом,

А всех, кого блогер не оскорбляет, —

"Моральными уродами". Пусть обтекают!

А тем, кто за Бога сильно обижен,

Батюшка Виктор давал совет:

"Пишите в Следственный комитет!"

Там уж разберутся, там поймут.

Поэтому Явич и явился на суд.

Тот самый,

Под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А вот Сергей Кунгуров — клирик храма,

Его оскорбил мат от Руслана-хама:

"Было поругано чувство трепета перед Богом".

Нельзя про покемонов и тут же — о высоком.

Поэтому Кунгуров собрал прихожан, отвёл их в зрительный зал,

Где все ролики Соколовского сам показал.

И неизвестно, кто здесь прав, а кто плут,

Но Сергей Кунгуров пришёл на суд.

Тот самый,

Под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А это кровельщик Сергей Павлов,

Он обеспокоен падением нравов:

"А что если Соколовского посмотрят дети?

Хотя своих у меня пока нету…"

Нравственное воспитание — тяжкий труд,

Поэтому Павлов пришёл на суд.

Тот самый,

Под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А это эконом храма Михаил Шипицин,

Который пояснил: сломана нога — едете в больницу.

А ролики Соколовского — тоже травма, прощенья им нет!

Только вместо больницы — Следственный комитет.

А после СК ноги сами несут

Прямо в суд.

Тот самый,

Под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А это священник храма (где ловил покемонов Руслан)

Владимир Меняйло: "Этот блогер задумал план

Оскорбить всех верующих с помощью сети Интернет.

Он высказывался в особо опасной форме.

А это не должно стать нормой".

Чтобы сказать богохульникам "Нет!",

Меняйло взял на себя мирской труд —

Самолично отправился в суд.

Тот самый, под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А вот Торопов Виктор, охранник храма,

В котором блогер покемона ловил,

С которым Иисуса Христа он сравнил.

И этот свидетель считает срамом,

Опасным примером всё то, что творил

Руслан-богохульник, равнодушный к судьбе.

Об этом Виктор поведал в суде.

В том самом, под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А вот Игорь Овчинников, без работы на время.

Он добровольно взялся за бремя

И просмотрел все сюжеты Руслана:

Признался, что блогер — талантливый малый,

Но подача его груба и обидна, а сюжеты повторно уже "не зайдут".

А потому Игорь явился на суд.

Тот самый, под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А вот Анна Кадникова, православная,

Которая считает, что опасность главная

В роликах Руслана таится в том, что их могут увидеть дети

И не вырастут патриотами, что хуже всего на свете.

И поэтому она — тут,

Пришла в суд.

Тот самый, под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А вот свидетель обвинения Николай Васильев,

Который оскорбился, и очень сильно,

Когда блогер смонтировал мат на молитву,

Точно вызвал верующих на последнюю битву.

И, чтобы не бросить единоверцев в беде,

Свидетель Васильев сейчас в суде.

В том самом, под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А вот житель села Фоминцев Илья,

Который считает, что Церковь — семья,

А Христос — отец. И с покемоном сравнить

Его мог только тот, кто хотел оскорбить.

Другие трактовки не подойдут,

Поэтому свидетель и явился на суд —

Тот самый,

Под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А вот Елена Лапина, давно на пенсии,

Ролики богоборца видела, естественно.

И оскорбилась тому, что в храме Господнем

Кто-то ловит монстров, точно трясёт исподним.

Лапина верит, что, "если бы блогер это сделал в мечети,

Ему бы голову проломили". Камнем или мачете.

И тут бы Руслану пришёл алес-капут.

Но лучше — мирно. Поэтому — суд.

Тот самый

Под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

Вот Виктор Норкин, выпускник семинарии,

Который исповедует православие

И убеждён, что чувство оскорбления — это страсть,

С которой стоит бороться, которая должна пасть.

А за блогера он просто молится,

Для своей гармонии, по велению совести.

А обиды на Руслана и жажда его наказать — к добру не ведут.

Чтобы сказать об этом, Виктор пришёл на суд,

Тот самый,

Под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А это свидетель — журналист Дмитрий Фоминцев,

Православный верующий и человек с принципами,

У которого на Церковь имеется зуб,

Который заявляет: Соколовский был груб?

Это его право. В Интернете и не такое всплывает.

А сам Бог поругаем не бывает.

Чтоб последнюю мысль всем донести,

Фоминцев и решил свидетелем пойти

В тот самый суд,

Под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А вот православный чтец храма Головин Владимир,

Которого ролики блогера совсем не оскорбили.

Он считает, что атеисты могут критиковать Бога,

Христианин простит, ведь это их выбор, их дорога.

Верующим не стоит думать о мести, быть злыми.

С этими словами, наивными и простыми,

Головин Владимир и пришёл на суд.

Тот самый,

Под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А вот Ярослав Родыгин, лютеранин, студент истфака,

Который считает: глупо завязывать драку

С тем, кто говорит об Иисусе Христе неуважительно, с матом.

Ведь это просто слова между Богом и заблудшим приматом.

А истинно верующего нападки атеистов не заденут и не проймут.

Поэтому Родыгин молится за Руслана и пришёл на суд.

Тот самый

Под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А вот свидетель Дмитрий Головин, депутат,

Который сказал: "Мне Соколовский как брат

В нашей борьбе за светское государство

Между прошлым — теми, кто оскорбился, и будущим — молодым бунтарством".

Головин верит в справедливость, которая "есть, и всё тут!".

Поэтому он явился на суд.

Тот самый

Под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А вот Саша Цариков, радиоведущий,

Заявил, что Руслан — едва ли не лучший,

Кто, как журналист, проверил нелепый запрет,

Можно ловить в храме покемонов или нет?

Так что этот блогер — настоящий профи со своим языком и очень крут.

Чтобы сказать об этом, Цариков и пришёл на суд.

На тот самый,

Под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А вот православная верующая Санникова Елена.

Считает, что Руслан ищет себя, да — с матом, резко и неумело.

Но те, кто решил завести на него уголовное дело,

Очень далеки от Иисуса Христа:

Душа их мятежна, а жизнь непроста.

Когда-нибудь, есть надежда, и они к пониманью придут.

С этой мыслью Елена явилась на суд.

На тот самый,

Под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А вот Игнатьев Пётр, студент из Тюмени,

Который высказал такое мнение:

Соколовский говорил на языке Интернета,

Где много матерщины и нет пиетета

К старшим, святыням, вере и Богу,

Поэтому там так сложно недотрогам.

Руслан не виноват, Руслан — это гуд.

С такой мыслью Пётр явился на суд.

На тот самый,

Под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А вот Евгений Сеньшин, пиарщик и журналист.

Он считает, что Руслан интересен, речист,

А блог его — это частная зона, как будто кухня,

На которой можно и матом, главное — не затухнуть,

А поддерживать интерес,

Поэтому Сеньшин и пришёл на процесс.

На этот вот суд,

Под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А вот мэр города Евгений Ройзман,

Который парадоксально шутлив и серьёзен:

"Моське на слона лаять можно, а вот слону гоняться за этой псиной…

Ну, нехорошо, некрасиво.

Где Бог, а где Соколовский?

Это несопоставимые величины".

Ройзман уверен: блогера исправит не тюрьма, а общественный труд

На благо города. С этой мыслью мэр и пришёл на суд.

Тот самый,

Под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А вот предприниматель и верующий Антон Томилов,

Который блогеру сказал "Большое спасибо!"

За то, что своим эпатажем и матом пришибленным

Руслан даёт возможность поступать по Библии —

Любить. И прощать любую обиду, что тебе нанесут.

С такими мыслями Томилов и пришёл на суд.

Тот самый,

Под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А вот Алексей Мосин, профессор, историк,

Который верит в Бога, но к оскорблениям стоек

И считает, что обижаться на атеистов — не стоит,

Тем более — требовать для них тюрьмы,

Потому что все люди должны быть равны.

Мосин убеждён, что репрессии за слова ни к чему хорошему точно не приведут.

С этой мыслью он и пришёл на суд.

Тот самый,

Под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А вот Сергей Смирнов, христианин и теолог,

Он признаёт: блогер резок и колок,

Но чувства верующих он не оскорбляет,

Потому что Бог поругаем не бывает,

И если есть диалог с Христом, то оскорбления не дойдут.

С такой мыслью Смирнов и пришёл на суд.

Тот самый,

Под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".

А это Семён Чирков, рифмоплёт,

Который этот стих писал ночь напролёт

И немного устал, а потому и чтобы читателя не утомлять,

О других свидетелях рассказать

Решил очень сжато, буквально списком:

За Руслана выступали политологи-атеисты,

Верующие журналисты,

Один кинообозреватель, православная адвокатесса.

И все заявляли: нецензурная брань в Интернете груба, но уместна,

На то нам и дана свобода слова, а те, кто обижается на слова, этого не поймут.

Поэтому Семён и пишет этот стих. И пишет про суд.

Тот самый,

Под который попал

Соколовский

За то, что о Боге шутил очень плоско

И шутки свои залил на "Ютуб".