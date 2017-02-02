В Петергофе после похищения ребёнка ищут брюнетку в синем пальто

Очевидцы описали внешность похитительницы двухлетнего ребёнка в Петергофе. По словам видевших женщину, бросившую коляску, на вид ей около 30 лет, рост — около 150 см, худая брюнетка. На женщине чёрные ботинки, серые штаны, голубая куртка, на рукавах — белые, на спине — бело-чёрные вставки, чёрная шапка с белой полосой или надписью, волосы чёрные до середины спины, шарф белый с бахромой.

Очевидцы описали бросившую коляску в Петергофе женщину как худую брюнетку в синем пальто ростом около 150 см.

Как рассказали полицейским очевидцы, женщина вышла в Стрельне из автобуса, потому как не смогла оплатить проезд. После этого очевидцы слышали, как она пыталась узнать у кондуктора расположение ближайшей железнодорожной станции на Фронтовой улице.

В настоящее время сотрудники ГИБДД близлежащих районов ориентированы на досмотр всех автомобилей с детьми, а также проверку городского транспорта. Есть основания полагать, что женщина могла скрыться на маршрутке.

Как сообщалось ранее, похищение коляски с ребёнком произошло из 416-й школы на Эрлеровском бульваре. Чуть позже коляску нашли в пяти километрах от места пропажи, рядом с автобусной остановкой.