Похитительница 2-летнего ребёнка в Петергофе попала на камеры

На видеозаписи видно, что женщина сменила маршрутку "Форд" на пазик и отправилась в сторону Санкт-Петербурга.

Камеры видеонаблюдения рядом с остановкой в Петергофе запечатлели момент, как женщина в голубой куртке бежит через дорогу, прижимая к себе похищенного двухлетнего ребёнка. Кадры в редакцию Лайфа прислал гражданский репортёр через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

О перемещениях женщины в отдел полиции сообщали очевидцы, со слов которых стало понятно, что женщина скрылась на маршрутке. Судя по видеозаписи, бросив коляску, она умудрилась пересесть на другой автобус.

Похитительница двухлетнего ребёнка в Петергофе попала на камеры видеонаблюдения.

Ранее правоохранительные органы Санкт-Петербурга были ориентированы на поиск молодой женщины около 30 лет ростом не более 155 сантиметров в голубом пальто, которая подозревается в похищении коляски с ребёнком в Петергофе.

Уточнённые приметы похитительницы: чёрные ботинки, серые штаны, голубая куртка, на рукавах белые вставки, на спине бело-чёрные вставки, чёрная шапка с белой полосой или надписью, волосы чёрные до середины спины, шарф белый с бахромой.