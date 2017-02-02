При пожаре в многоэтажке во Фрунзенском районе погиб мужчина

Спасателям удалось справиться с огнём, охватившим трёхкомнатную квартиру на шестом этаже дома № 35, корпус 3 по Софийской улице в Петербурге, заявили в пресс-службе городского ГУ МЧС.

После тушения пожара в квартире в Купчино стало известно, что в результате ЧП погиб пожилой мужчина

Погибший проживал в квартире вместе со взрослым сыном. Почувствовав запах гари, доносившийся из комнаты отца, мужчина попытался его спасти, но старания не увенчались успехом, сообщает корреспондент Лайфа с места происшествия.

В МЧС также отметили, что к ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы спецтехники.