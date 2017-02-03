В Ботаническом саду с приходом субтропической весны зацвели азалии и камелии

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В Ботаническом саду с приходом субтропической весны зацвели азалии и камелии

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Фото: © vk.com/botsad_spb

На ранних сортах почти в каждой оранжерее также завязались первые плоды у цитрусовых.

После начала весны в субтропиках в Ботаническом саду Санкт-Петербурга зацвели теплолюбивые растения. В оранжереях распустились бутоны у азалий и камелий, сообщили Лайфу в пресс-службе учреждения.

В Ботаническом саду Санкт-Петербурга с приходом субтропической весны зацвели азалии и камелии

Начинают вызревать и первые весенние плоды у китайской мушмулы. Цветение было поздней осенью, а сейчас уже начинается плодоношение.

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Пресс-служба Ботанического сада.

Пик цветения азалий и камелий ожидается в начале марта, после прихода календарной весны в Санкт-Петербурге. Резкое похолодание, которое синоптики прогнозируют на следующей неделе, на растениях Ботанического сада никак не отразится, заверили специалисты.

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