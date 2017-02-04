Псу Скаю из скандального ролика с кинологом понадобилась психологическая помощь

Кинолог, которого пользователи соцсетей обвинили в жестоком обращении с собакой, рассказал, что агрессивный хаски нападал не только на хозяев, но и сотрудников центра.

Пёс Скай, ставший героем ролика о кинологе-живодёре, покусал двоих сотрудников центра "Рональд", оба работника в итоге уволились. Об этом в комментарии Лайфу рассказал сам Эдуард Рогозин, против которого ополчились интернет-пользователи.

Кинолог-живодёр перевоспитывал пса Ская из-за его агрессии Собаке понадобилась психологическая помощь, судьба хаски остаётся неизвестной

— Коллеги рассказывали, что пёс агрессивный, с немного нездоровой психикой. Когда делалось воздействие поводком или небольшой рывок, собака начинала агрессировать на человека. Во время пребывания собаки в центре двое младших сотрудников были покусаны — одной девушке он очень сильно прокусил руку, второй откусил подушечку пальца. Из-за этого обе сотрудницы уволились, — рассказал Эдуард Рогозин о характере Ская.

Хозяин привёл полуторагодовалого хаски в центр "Рональд" осенью и даже присутствовал на одном из занятий. Однако на тренировку по подавлению агрессии он не попал. По заданию руководства Эдуард провёл для владельца пса общий курс дрессуры.

— Мне хозяин Ская рассказал сам, что даже развёлся с женой из-за этого пса, потому что супруга боялась жить с ним, боялась, что он её покусает, да и хозяина пёс кусал дважды как минимум. Как я понял из инструктажа, это вполне нормальные методы: если ничего больше не работает, мы применяем такой способ дрессуры. Позднее мне рассказали и про зоопсихологию, и про психику собаки, и как можно это снять по-другому, но это было уже после данного случая, — оправдывается Эдуард.

Скандальное видео, которое оказалось в сети и вызвало бурю негодования в Интернете, по словам Эдуарда, было снято в ноябре, а владелец хаски увидел его только в декабре.

— После этого он пришёл и со скандалом забрал собаку. Я вышел со старшим кинологом к хозяину, он меня прогнал и сказал, что не хочет меня даже видеть. Показал видео старшему кинологу, сказал, что заберёт все деньги или будет судиться с центром. Насколько я знаю, хозяин водил пса к психиатру, отдал кучу денег, и как сейчас живёт собака — я не знаю, — отметил мужчина.

Кинологом Эдуард Рогозин стал в армии, где он год воспитывал собак в военной части в Подмосковье. И, по его словам, нареканий по работе с животными за период службы не возникало ни разу. Эдуард признаётся, что если увидит вакансию кинолога, то пойдёт работать с собаками снова, а пока воспитывает собственного лабрадора.

Напомним, ранее пользователи Сети возмутились действиями кинолога-живодёра, применявшего жестокие методы перевоспитания собаки. Позже молодой человек принёс извинения.