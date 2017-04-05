Полтавченко позвал петербуржцев на общегородскую акцию памяти у "Техноложки"

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко призвал жителей города прийти 6 апреля к станции "Технологический институт" на акцию памяти жертв теракта.

Ленинград, Петербург пережил многое в своей истории, в том числе и трагические страницы, но он всегда был примером стойкости, мужества, героизма и сплочённости. Приходите завтра к "Техноложке", это будет наша общая акция памяти и солидарности Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко

По словам градоначальника, общий сбор возле станции начнётся в 18:00. Ранее спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров объявлял, что в городе планируется провести митинг против терроризма в знак солидарности с родными пострадавших и погибших в метро.

По последней официальной информации, при взрыве в метро погибло 14 человек, число пострадавших достигло 73 человек. По версии следствия, теракт на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" 3 апреля совершил террорист-смертник — уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.

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