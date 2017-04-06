Эвакуированных из дома в Петербурге разместили в детском саду

Родителей попросили забрать детей из детского садика, расположенного рядом с эвакуированным домом на Товарищеском проспекте, сообщили Лайфу местные жители.

При этом часть проживающих в здании разместилась в дошкольном учреждении. Людей согревают горячим чаем и выдают завтраки. Одной из женщин стало плохо после эвакуации, медики оказывают ей помощь.

По данным ФСБ, людей вывели из многоэтажки из-за взрывоопасного предмета в одной из квартир. Лайф ведёт прямую трансляцию с места событий.