"Технологический институт" закроют во время траурной акции

Станцию метро "Технологический институт" закроют сегодня с 17:00 на вход и выход в связи с проведением траурной акции у вестибюля, сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

— В указанный период станция будет работать в формате пересадочного узла между Линией 1 и Линией 2, — уточнили в пресс-службе. — Петербургский метрополитен просит пассажиров заранее выбирать маршрут поездок. Прибывающих на мероприятие петербуржцев и гостей города просим по возможности пользоваться станцией "Пушкинская".

Накануне губернатор Петербурга Георгий Полтавченко позвал горожан принять участие в акции памяти жертв теракта в метро. Она начнётся 6 апреля у станции метро "Технологический институт".