Задержанные в Петербурге предполагаемые вербовщики запрещённых на территории РФ террористических организаций "Джебхат ан-нусра"* и ИГИЛ* занимались низкооплачиваемой работой, сообщил Лайфу источник в следствии.

Предполагаемые вербовщики в ИГИЛ работали в Петербурге таксистами и строителями Фото: © L!FE

По данным следствия, все задержанные прибыли в Северную столицу около пяти лет назад и сами были завербованы сирийскими террористами, получая инструктаж при помощи онлайн-мессенджеров. При этом информация о связи задержанных с подорвавшим бомбу в метро Акбаржоном Джалиловым пока не установлена, хотя все предполагаемые сообщники, как и сам подрывник, являются гражданами Киргизии.

Установлено, что задержанные вербовали и финансировали эту деятельность, занимались рассылкой литературы и видеозаписей с призывом к террористической и экстремистской деятельности. Сегодня следствие направило в суд ходатайство об аресте мужчин.

Ранее в Петербурге было задержано восемь выходцев из стран Средней Азии, которые подозреваются в причастности к террористической деятельности.

Напомним, взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-1" произошёл 3 апреля. Ещё один взрыв на станции "Площадь Восстания" был предотвращён. По последним данным, в результате теракта 14 человек погибли, более 70 пострадали.

* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.