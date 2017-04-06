Школьники могли получить отравление из-за газового баллончика

Ученики школы №608 могли получить отравление из-за газового баллончика, содержимое которого распылил неизвестный в коридоре учебного заведения. Об этом сообщил Лайфу источник, близкий к ситуации.

По его словам, из шести на данный момент доставленных в медицинское учреждение детей, двоих отправили на амбулаторное лечение, ещё двоих госпитализировали, оставшихся осматривают врачи приёмного отделения.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадали ученики разных возрастов старшего и среднего звена.

По факту отравления Следственный комитет Петербурга проводит проверку.