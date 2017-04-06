Клавишник группы "Марсель" женился на модели Фёдоровой по ведическим канонам

Клавишник группы "Марсель" Евгений Бабенко и его невеста Евгения Фёдорова сегодня сочетались узами брака. Свадебная церемония в экостиле была выездной и прошла в одном из ресторанов на Крестовском острове. На торжество приехало около 150 гостей, среди которых были и другие участники группы "Марсель".

Церемония бракосочетания была проведена в ведических традициях. Пару обвенчал духовный наставник молодожёнов, который специально приехал в Петербург из Новороссийска. Затем молодые обменивались не только кольцами, но и гирляндами из живых цветов и сладостями.

На свадебном столе отсутствовали алкогольные напитки, а меню состояло из вегетарианских блюд.

Напомним, Евгений Бабенко сделал предложение своей избраннице после нескольких месяцев знакомства. Перед этим за благословением он специально ездил в Новороссийск к своему духовному учителю. Пара вместе практикует вегетарианство и ведический образ жизни.