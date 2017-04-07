Восьмой подозреваемый в пособничестве террористам арестован в Петербурге

В пятницу Октябрьский районный суд Петербурга арестовал восьмого выходца из Средней Азии, подозреваемого в содействии террористам. Ближайшие два месяца 26-летний гражданин Киргизии Искандер Нурбаев проведёт в СИЗО.

В Петербурге заключён под стражу восьмой подозреваемый в пособничестве террористам Фото: © L!FE

Как рассказал Искандер в суде, он ни в чём не виноват и считает, что просто оказался не в том месте не в то время. Мужчина зарегистрирован в Петербурге, живёт со своей матерью и гражданской женой, у них есть годовалый ребёнок, работает таксистом. Задержали Нурбаева во вторник, 5 апреля. Не отрицает, что знаком с другими подозреваемыми, поскольку они все из Средней Азии. По данным свидетеля, Искандер — радикальный исламист, получал деньги за пропаганду.

— Я собирался на работу, а в семь часов пришли полицейские. Я добровольно открыл и не оказывал никакого сопротивления. Прошу учесть, что скоро вернутся мои гражданская жена и мама, и я единственный кормилец — они на моём иждивении. Я стараюсь обелить своё имя. Уже 11 лет здесь живу, много местных знакомых — не хочу, чтобы они думали про меня плохо. На тему ислама я не разговариваю с незнакомыми людьми, потому что боюсь, — сказал в суде Нурбаев.

Искандер считает, что его задержали просто потому, что был знаком с людьми, которые вели двойную жизнь. В день теракта в метрополитене находился на работе.

Тем не менее, суд избрал в отношении Искандера Нурбаева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205 УК РФ, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 4 июня.

Накануне Октябрьский районный суд арестовал на два месяца семерых выходцев из Средней Азии, подозреваемых в содействии террористам: Журабека Муратова, Исламбека Ойбека, Атабека Рустамова, Бахадира Мадрахимова, Азизбека Рустамова, Феруза Инакова и Шухрата Сатымбаева. По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года вели вербовку преимущественно жителей стран Средней Азии для совершения терактов и вовлечения в деятельность "Джебхат ан-нусры"* и ИГИЛ*.

* Деятельность организаций запрещена в России решением Верховного суда.