В Петербурге арестованы семеро подозреваемых в пособничестве террористам

В четверг, 6 апреля, Октябрьский районный суд Петербурга арестовал семерых из восьми выходцев из Средней Азии, подозреваемых в содействии террористам. Журабек Муратов, Исламбек Ойбек, Атабек Рустамов, Бахадир Мадрахимов, Азизбек Рустамов, Феруз Инаков и Шухрат Сатымбаев ближайшие два месяца проведут в СИЗО.

По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года вели вербовку преимущественно жителей стран Средней Азии для совершения терактов и вовлечения в деятельность "Джебхат ан-нусры"* и ИГИЛ*.

Только один из арестованных был согласен с мерой пресечения, которую избрал суд в отношении него, — Азизбек Рустамов. 20-летний парень жил в России вместе с братом, которого также обвиняют в посредничестве террористам. Молодой человек не был женат и успел окончить только девять классов общеобразовательной школы. Рустамов имел регистрацию, но якобы не говорит по-русски. В зале суда он даже расплакался.

Бахадир Мадрахимов, также подозреваемый в пособничестве террористам, пытался убедить суд, что ни в чём не виновен, ссылаясь на своё воспитание.

— Я — законопослушный гражданин, работаю, у меня дети, я здесь вырос. Я не опасен для общества — меня родители не так воспитывали. Коран запрещает убивать людей, поддерживаю ислам, а такие группировки далеки от такого понятия, — заявил он в суде.

Мадрахимов является гражданином России, живёт в Петербурге вместе с гражданской супругой, имеет двух маленький детей и работает поваром в одном из суши-баров.

Один из арестованных сегодня — Феруз Инаков — был ранее судим на родине в Узбекистане за "Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских или иных запрещённых организациях".

29-летний мужчина приехал в Россию, где у него нет родственников, в 2014 году. На родине у него остались двое маленьких детей, которые живут с его бывшей супругой и её родителями. Мужчина потерял паспорт ещё в 2014-м.

Свой арест Ферузов связывал с тем, что он находится в розыске в Узбекистане и не имеет документов.

— Не согласен с обвинением. Я ни с кем не общался, даже с земляками, — заявил он.

Только один из арестованных сегодня по подозрению в содействии террористам признался, что знает в лицо других "коллег". Шухрат Сатымбаев родился в Киргизии, но имеет российское гражданство. Он живёт в двухкомнатной квартире в Петербурге вместе с женой, пятью детьми и отцом, который стал инвалидом после перенесённого им инсульта.

Сатымбаев живёт в России с 2001 года. Сейчас он работает таксистом. До этого девять лет работал поваром, после чего стал водителем-экспедитором. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Согласно показаниям свидетелей из материалов дела, все арестованные ходили в одну мечеть и были знакомы друг с другом. При этом Сатымбаев был довольно скрытным, он пропагандировал радикальный ислам и учил своих сторонников, как вести себя на допросах в правоохранительных органах.

— Я не согласен с обвинением. У меня даже физически времени нет, всё время работаю. Да, меня в какую-то группу в "Вотсапе" добавили, не спросив. Там иногда приходят полезные советы. То, что мне не нравится, я пропускаю. У меня пятеро детей. Кого я могу обидеть? Я против категорически игила-мигила. Они будут гореть в аду. Это я очень хорошо знаю. Тесных отношений у меня нет ни с кем. У каждого мусульманина есть обязанность ходить по пятницам в мечеть. Я очень долго здесь живу и многие лица запомнил, но не более того, — уверял Сатымбаев.

* Деятельность организаций запрещена в России решением Верховного суда.