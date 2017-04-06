В Петербурге суд арестовал одного из подозреваемых в содействии террористам

В четверг, 6 апреля, Октябрьский районный суд Петербурга арестовал на два месяца одного из подозреваемых в содействии террористам. Сам гражданин Киргизии Атабек Рустамов отрицал свою причастность к террористическим организациям. В данный момент решается вопрос об аресте остальных подозреваемых. О задержании семи подозреваемых стало известно накануне. О задержании восьмого предполагаемого пособника террористов Следственный комитет сообщил 6 апреля.

По версии следствия, подозреваемые с ноября 2015 года вели вербовку преимущественно жителей стран Средней Азии для совершения терактов и вовлечения в деятельность "Джебхат ан-нусры"* и ИГИЛ*.

Все задержанные прибыли в Северную столицу около пяти лет назад и сами были завербованы сирийскими террористами, получая инструктаж при помощи онлайн-мессенджеров. При этом информация о связи задержанных с подорвавшим бомбу в метро Акбаржоном Джалиловым пока не установлена, хотя все предполагаемые сообщники, как и сам подрывник, являются гражданами Киргизии.

* Деятельность организаций запрещена в России решением Верховного суда.