На Смоленском кладбище группа молодёжи разрушила почти 30 памятников и надгробий

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На Смоленском кладбище группа молодёжи разрушила почти 30 памятников и надгробий

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В пятницу вечером в Василеостровском районе Петербурга на территории Смоленского кладбища были разрушены и повреждены памятники и надгробия на 29 могилах.

<p>Фото: © L!FE</p>

По данным источника в правоохранительных органах, группа из десяти человек, выкрикивая нацистские лозунги, крушила памятники кладбища.

<p>Фото: © L!FE</p>

По подозрению в совершении преступления задержано восемь человек в возрасте от 18 до 34 лет.

<p>Фото: © L!FE</p>

По данному факту правоохранительными органами проводится проверка.

<p>Фото: © L!FE</p>

Ранее сообщалось о том, что 5 апреля вандалы разгромили семь могил на Громовском старообрядческом кладбище, которое находится на Митрофаньевском шоссе.

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