На Смоленском кладбище группа молодёжи разрушила почти 30 памятников и надгробий

В пятницу вечером в Василеостровском районе Петербурга на территории Смоленского кладбища были разрушены и повреждены памятники и надгробия на 29 могилах.

По данным источника в правоохранительных органах, группа из десяти человек, выкрикивая нацистские лозунги, крушила памятники кладбища.

По подозрению в совершении преступления задержано восемь человек в возрасте от 18 до 34 лет.

По данному факту правоохранительными органами проводится проверка.

Ранее сообщалось о том, что 5 апреля вандалы разгромили семь могил на Громовском старообрядческом кладбище, которое находится на Митрофаньевском шоссе.