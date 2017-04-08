Закрыта на вход и выход станция метро "Улица Дыбенко"

В субботу утром станция метро "Улица Дыбенко" закрыта на вход и выход из-за обнаружения на платформе бесхозного предмета. Видео со станции прислал в редакцию гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

— В 10:00 закрыта станция "Улица Дыбенко" на вход и выход, поезда следуют без остановки. На платформе — бесхозный предмет, — говорится в сообщении пресс-службы ГУП "Петербургский метрополитен".

Ранее сообщалось о том, что по техническим причинам почти на час была закрыта на вход и выход станция метро "Елизаровская".