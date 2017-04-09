Певица Афина пожаловалась на угрозы после скандала с экстрасенсом Свами Даши

Скандал между петербургской певицей Афиной и победителем "Битвы экстрасенсов" Свами Даши получил неожиданное продолжение. В её адрес начали поступать звонки и сообщения с проклятиями и обещаниями скорой расправы.

По словам певицы, поклонники экстрасенса засыпали её оскорбительными письмами, большинство из которых она уже удалила. Но особенную тревогу у неё вызвал звонок, сделанный неизвестной женщиной с телефона-однодневки.

— Она мне говорит: "Слышишь ты, тварь, ты будешь отвечать за это, твоя семья будет отвечать". Представляете? Я говорю, ребят, я выложила хамство человека, а не Свами Даши. Я даже не знала, кто это. И получается, на меня сейчас столько помоев выливается, ещё и мою семью трогают, — рассказала Афина.

Певица подчеркнула, что сделала видео не ради рекламы на скандале. В момент съёмки её беспокоило поведение неизвестного мужчины и она не имела понятия о его звёздном статусе.

Напомним, ранее Афина поссорилась на борту самолёта с одним из пассажиров. Конфликт возник из-за места в салоне, которое она уступила семье с грудным ребёнком. Певица засняла грубияна на видео, назвав его "самолётным хамом". Чуть позже подписчики певицы узнали в мужчине победителя 17-й "Битвы экстрасенсов" Свами Даши.