Дорожные службы Санкт-Петербурга отчитались о весенней уборке. За неделю с улиц города вывезли тысячу тонн мусора и девять тысяч тонн загрязнений, сообщили в комитете по благоустройству.

За неделю с улиц Петербурга убрали 10 тысяч тонн грязи и мусора Фото: © gov.spb.ru/

При очистке дорожных ограждений, остановок и павильонов общественного транспорта использовали почти 50 тысяч кубометров воды. В понедельник, 10 апреля, на улицах Северной столицы работает около 600 единиц спецтехники, более тысячи человек работает вручную.

Ранее в Смольном заявили, что Петербург избежал пылевых бурь из-за отказа от использования дорожной соли при уборке улиц.