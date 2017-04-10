Родители школьников считают неадекватной инициативу Милонова о запрете соцсетей

В родительском комитете Петербурга раскритиковали законопроект депутата Госдумы Виталия Милонова об ограничении подросткам доступа к соцсетям.

— С точки зрения существующих законов о связи, существующей практики использования Интернета это нереально, на мой взгляд. Не зарегистрировались они под своими именами — могут пользоваться аккаунтами мамы. Как и кто будет это проверять? Кто будет исполнять этот закон? — считает сопредседатель родительского комитета Санкт-Петербурга Михаил Богданов.

Адекватность этой инициативы равна нулю, если рассматривать с точки зрения реального внедрения в жизнь. С точки зрения пиара Милонова — хороший повод поговорить о нём вновь Сопредседатель родительского комитета СПб Михаил Богданов о законопроекте Виталия Милонова об ограничении доступа в соцсети подросткам

По мнению представителя городского родительского комитета, родители подростков должны сами контролировать то, что делают в соцсетях их дети.

— Это вопрос, который невозможно и не нужно контролировать с точки зрения государства. Если родители не контролируют этот вопрос, то никакими законодательными и полицейскими мерами это не отрегулировать. Единственный возможный способ — чтобы родители отслеживали всё сами, — считает Богданов.

Как сообщалось ранее, депутат Госдумы Виталий Милонов внёс на рассмотрение изменения в закон "О правовом регулировании деятельности социальных сетей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", которые ограничивают подросткам доступ к соцсетям.