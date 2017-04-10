Милонов внёс законопроект об ограничении доступа к соцсетям подросткам

Читайте также

Милонов внёс законопроект об ограничении доступа к соцсетям подросткам

604

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Депутат Госдумы Виталий Милонов внёс на рассмотрение изменения в закон "О правовом регулировании деятельности социальных сетей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", которые ограничивают доступ к соцсетям подросткам.

"Предлагается запретить пользование социальными сетями лицам, не достигшими 14-летнего возраста. Кроме того, (...) предлагается законодательно закрепить порядок регистрации пользователя социальной сети. Так, для регистрации потребуется предъявление документа, удостоверяющего личность будущего пользователя", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отметим, что данную инициативу ЗакСа Ленобласти поддерживают 62% россиян, 35% в опросе ВЦИОМ высказались против ограничения.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!