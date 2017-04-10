Очевидцы: Студентов петербургского вуза заставили пройти тест на наркотики

Жительница Санкт-Петербурга опубликовала на своей странице в "фейсбук" историю о принудительном тесте на наркотики, который провели в университете телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича.

По словам девушки, которая сослалась на своего знакомого, 10 студентов заставили сдать анализы под угрозой отчисления из вуза. По версии очевидцев, во время лекции по культурологии на факультете радиотехники на пару зашёл ректор университета и сотрудники правоохранительных органов. Студенты отказались добровольно пройти в медкабинет, после чего полицейские якобы выбрали случайных учеников и отправили их на тест.

— В медкабинете их ждала, как говорят студенты, сотрудница МВД. Их заставили подписать бумагу о том, что они согласны пройти тест на наркологическое обследование, а на вопрос "а что, если не подпишем?" сотрудница МВД ответила, что их "отчислят и приговорят к административному штрафу". Рядом со студентами не было ни администрации, ни сотрудников университета, но женщина из МВД, по словам студентов, утверждала, что администрация и лично ректор солидарны с подобными мерами, — рассказала автор поста.

На данный момент, по информации Лайфа, в студсовет университета не поступало обращений с жалобами от учащихся.