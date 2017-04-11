В Петербурге задержали водителя, ударившего ребёнка и бросившего в него самокат

Полиция Петербурга задержала водителя, напавшего на ребёнка накануне днём. В задержании принимали участие сотрудники Следственного комитета. Ранее петербургская полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство".

Напомним, около 16.00 в понедельник водитель автомобиля марки КИА ударил кулаком по голове школьника, переходящего дорогу по пешеходному переходу на зелёный сигнал светофора. После этого мужчина бросил на ребёнка его самокат и скрылся с места происшествия. Пострадавшего девятилетнего мальчика госпитализировали и после оказания медицинской помощи отпустили домой.