Петербуржец выставил на продажу удостоверение отца с автографом Путина

На одном из сайтов объявлений появилось очередное предложение о продаже документа с подписью Владимира Путина. Речь идёт о личном удостоверении главного специалиста Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга за 1992–1996 годы. Мужчина, опубликовавший объявление, продаёт документ своего отца. Удостоверение подписано Путиным в то время, когда он работал заместителем мэра Петербурга. Автор объявления планирует направить вырученные деньги на лечение матери.

Петербуржец выставил на сайте объявление о продаже удостоверения отца с автографом Владимира Путина

— Это удостоверение моего отца, скончавшегося в 2009 году. Пока никто не звонил, хотя просмотры есть. Я лично был свидетелем, когда мой отец работал в мэрии, мне тогда было 17 лет. Я считаю, что моё удостоверение интереснее, чем простая ведомость. Всё-таки удостоверение сделано в виде корочки, поэтому цена выше, чем у мужчины, продающего ведомость, — рассказал продавец документа Андрей.

Напомним, в начале апреля на одном из сайтов объявлений уже публиковалось сообщение о продаже автографа главы государства. В тот раз речь шла о ведомости студенческого отряда с подписью Путина. Мужчина, разместивший предложение, нашёл документ и фотографию отряда, когда разбирал вещи своей матери.