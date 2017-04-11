На стене школы в Петербурге появятся граффити с космонавтами

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На стене школы в Петербурге появятся граффити с космонавтами

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Создавать "космический" рисунок художникам из арт-группы "Явь" помогали школьники.

В Красногвардейском районе Петербурга ко Дню космонавтики появятся граффити на космическую тему. Рисунок на стене школы на проспекте Маршала Блюхера, 44, создают художники арт-группы "Явь" совместно со школьниками.

<p>Фото: © <a href="https://vk.com/al_feed.php?w=wall-57027893_2021&z=photo-57027893_456239253%2Falbum-57027893_00%2Frev" target="_blank">vk.com/yav_zone</a></p>

— Этот рисунок — своеобразная копия того, который мы уже делали — космонавт на фоне Марса. Рисовали его на улице Дыбенко, и надпись там была: "Ты можешь всё". Этот заказ поступил нам от школы — нарисовать похожую картину. Это не коммерческий заказ, рисунок выполнялся вместе с учениками школы. Он размещён на стене технического помещения на территории школы. Долго ждали, когда приступить к работе. С осени перенесли на весну, дожидались, когда будет потеплее, — рассказала Лайфу пресс-секретарь арт-группы Любовь Шнайдер.

Как отметили в творческом объединении, в прошлом году, когда художники хотели создать граффити ко Дню космонавтики, их задержала полиция. Работа над новым рисунком почти закончена — утром в среду состоится его торжественное открытие.

Ранее на Серпуховской улице в Петербурге художники из арт-группы "Явь" создали граффити в память о погибших при взрыве в метро. Авторы сопроводили рисунок надписью: "Тьма не страшна, если стремишься к свету".

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