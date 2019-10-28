Мама нашла пропавшую 15-летнюю дочь, увидев ролик с её участием на Pornhub

Сотрудники полиции США почти год безуспешно пытались отыскать пропавшую девочку. До тех пор, пока мама не наткнулась на порноролики с её участием в Интернете.

Когда мать пропавшей девушки нашла видео и фото своей дочери на Pornhub, она сразу же обратилась в полицию. Девушка пропала в ноябре 2018 года. С того момента в Сети появилось порядка 60 видеороликов порнографического содержания с её участием. На роликах с девушкой снимался взрослый мужчина, которого удалось опознать.

Насильником оказался 30-летний Кристофер Джонсон, который жил в соседнем городе. Полиция выследила преступника во Флориде в компании пропавшей.

Потерпевшая заявила, что она забеременела от ответчика, и он отвёз её в клинику, чтобы сделать аборт Адам Гранит, детектив

Однако сам Джонсон вину не признал. Других подробностей, почему девушка ушла из дома или где она сейчас, предоставлено не было.

Парень, убивший бывшую девушку выстрелом в голову, заявил, что просто шутил