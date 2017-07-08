Аркадий Дворкович выиграл танцевальный батл на свадьбе хоккеиста Овечкина

В банкетном зале Barvikha Luxury Village в Подмосковье сегодня отгремела свадьба прославленного хоккеиста Александра Овечкина и дочери Веры Глаголевой Анастасии Шубской. Празднование состоялось лишь спустя год, после того как молодые люди расписались в загсе, из-за спортивной занятости нападающего НХЛ.

Официанты то и дело подносили гостям новые блюда: помимо традиционных русских закусок приглашённые угощались тёплым роллом из шпината с лососем, ризотто с белыми грибами, филе дорадо с тушёными овощами, медальонами из телятины и другими блюдами.

Гости свадьбы, среди которых были Яна Рудковская, блогер Амиран Сардаров, певец T-killah, Евгений Миронов, Александр Розенбаум, Иосиф Кобзон и другие знаменитости, называли праздник очень трогательным из-за душевных поздравлений, звучавших со сцены. Самым главным из них оказалось поздравление президента, которое он отправил молодожёнам в день торжества.

"Пусть в вашем доме всегда царят любовь и взаимопонимание! Здоровья вам, успехов и всего наилучшего. Ваш Владимир Путин", — зачитали послание со сцены ведущие Николай Басков и Александр Ревва, отметив, что перед этим глава государства лично позвонил жениху.

А главной звездой вечера оказался заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович. Политик вместе с друзьями жениха поучаствовал в танцевальном батле на сцене под песню Реввы "Как Челентано" и, кто бы сомневался, выиграл его. В качестве трофея Басков предложил "налить" Дворковичу, однако Овечкин ответил, что завтра государственному деятелю нужно на работу, поэтому от алкоголя они вынуждены отказаться.