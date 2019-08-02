Парень создал настолько эпичный профиль в Tinder, что никто не смог пройти мимо

Парень создал фейковый Tinder-профиль некого "Билла — мастера на все руки", и он настолько эпичен, что обойти его стороной просто невозможно.

"Тиндер" — удивительное место, где можно встретить множество чудиков. Вместо рассказов о себе они сразу переходят к делу и пишут список требований.

Дэнни Спирс решил высмеять подобных людей и немного поразвлечься. Ради этого он создал фальшивую учётную запись 69-летнего Билла, мастера на все руки.

Чтобы превратить себя в пожилого мужчину, Дэнни использовал FaceApp — всё ради шутки.

Мы просто хотели дать людям возможность посмеяться над глупыми батиными шутками. Я "Тиндером" не пользуюсь, поэтому решил, что было бы забавно потроллить там кого-нибудь. Дэнни Спирс для Bored Panda

Но, несмотря на всю чудаковатость Билла, ему всё равно писали. Например, одна из множества кандидаток отметила: "А вы чертовски сексуальны!". На это у Билла нашлось своё мнение.

Послушай, Трэйси, я тебе не сексуальный объект, которым ты сможешь хвастаться своим друзьям. Если ты не сможешь мне готовить, то даже не пытайся подкатывать ко мне. Я чту традиции. Кстати, как насчёт макарон с сыром? Дэнни/Билл

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