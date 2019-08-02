Самый залайканный парень раскрыл пять правил, как стать популярным в Tinder

Этот парень не понаслышке знает, как создать выделяющийся профиль в Tinder, чтобы его точно лайкнули.

Стефана-Пьера Томлина признали самым привлекательным мужчиной "Тиндера" ещё в 2017 году. С того момента 29-летний ведущий и модель из Лондона успел стать знаменитым и сделать карьеру коуча. Так что если вы думали, как создать идеальный профиль, то вряд ли найдёте человека, который бы лучше в этом разбирался.

С изданием The Sun завидный холостяк поделился, что абсолютно любой пользователь может создать профиль, который заинтересует противоположный пол. Нужно лишь придерживаться нескольких правил — и это чуть сложнее, чем загрузить несколько сексуальных фотографий.

1. Первое фото должно быть с насыщенным контрастным фоном. Особенно подойдут жёлтые и синие цвета — они помогут выделиться из толпы

В "Тиндере" у вас есть полсекунды, чтобы решить, нравится ли вам кто-то настолько, чтобы вы прочли его профиль. Поэтому важно, чтобы первая фотография была красивой и выделялась на фоне других Стефан-Пьер Томлин

2. Добавьте хотя бы одну сексуальную фотографию с отдыха. Так вы покажете своё тело и то, что вы умеете наслаждаться жизнью

Обязательно должен быть снимок, где вы отдыхаете. Точно сработает. Стефан-Пьер Томлин

3. Убедитесь, что на каждой из ваших фотографий вы занимаетесь чем-то интересным и при этом выглядите искренне

Обычно там ищут что-то "другое", так что если вы хотите выделиться, вам нужны не постановочные фотографии. Делитесь своими увлечениями Стефан-Пьер Томлин

4. Самое идеальное время для Tinder — воскресенье 14 часов. 80% пользователей просто наслаждаются выходным днём, быстро просматривая профили

Воскресенье в 14:00 — это пик. Всё потому, что все уже пришли в себя после бурной ночи и сидят по домам в своих телефонах — особенно зимой. А ещё они пытаются распланировать свободное время на грядущей неделе Стефан-Пьер Томлин

5. Чтобы было больше совпадений по будням, лучше заходить после 22:30

Десять вечера буднего дня — тоже хорошее время. Перед сном люди быстро пролистывают ленту "Инстаграма", а также профили в "Тиндере" Стефан-Пьер Томлин

Парень создал настолько эпичный профиль в Tinder, что никто не смог пройти мимо