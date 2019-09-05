83-летняя старушка завела Tinder и обольстила 50 парней, младшему из которых 19

Если вы думаете, что жизнь заканчивается в 40, то, похоже, после 80 она начинается снова.

Бывшая танцовщица Хэтти Ретроэйдж из Нью-Йорка, США, доказывает на своём примере, что молодость — состояние души. Позитивной старушке 83 года, а она снова ходит на свидания, как в юности. Для своих целей бабушка уже восемь месяцев использует "Тиндер", пишет Metro.

Хэтти рассказала, что 25 лет находилась в браке, родила детей и дождалась внуков. А с супругом у них были "прекрасные интимные отношения". И когда американка осталась одна, ей захотелось простого человеческого тепла. Но искать пару среди своих ровесников предприимчивая пенсионерка не торопилась. Её привлекала беззаботная лёгкость, с которой к свиданиям относится молодёжь.

В итоге за плечами у Хэтти встречи с 50 молодыми мужчинами, самому младшему из которых было 19 лет. При этом американка отмечает, что никогда не делает первый шаг и инициатива исходит от парней. Сейчас она проводит время с 33-летним бойфрендом Шоном. Старушка очень довольна своей жизнью и утверждает, что не ищет серьёзных отношений.

Я рада, что в этом возрасте и на этом этапе у меня столько любовников, сколько я хочу. Моя цель — изменить взгляд на старение, превратив его в нечто захватывающее Хэтти Ретроэйдж

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