Девушка предложила секс 100 незнакомцам в Tinder, и число согласившихся поражает

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Кадр из видео © YouTube / Nadia Bokody

Блогерша Надя Бокоды в одном из своих новых видео поделилась с подписчиками специфическим социальным экспериментом.

Недавно блогерша и эксперт по сексу из Австралии Надя Бокоды окончательно убедилась, что мужчинам нужно только одно. Девушка провела эксперимент, ради которого она зарегистрировалась в Tinder под чужим именем. В итоге она представлялась 30-летней Натали, используя при этом свои фотографии.

Я установила Tinder и провела последнюю пару часов, свайпая всех подряд, пытаясь совпасть с кем-то

Надя Бокоды

<p>Кадр из видео © YouTube/<a href="https://www.youtube.com/watch?v=8zcGPcH8G94" target="_blank">Nadia Bokody</a></p>

В "Тиндере" Надя заполучила всего 20 "мэтчей", поэтому она установила себе ещё одно приложение и уже там совпала с ещё 80 парнями. После этого начался самый интересный этап эксперимента — согласятся ли незнакомцы переспать с ней без лишних вопросов.

<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8zcGPcH8G94" target="_blank">Nadia Bokody</a></p>

Девушка предложила заняться сексом всем 100 парням, с которыми у неё совпали симпатии. И статистика показала, что 72 пользователя запросто готовы запрыгнуть к ней в постель, пишет Daily Star. Оставшиеся, видимо, посчитали, что предложение слишком хорошо, чтобы быть правдой.

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