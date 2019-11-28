Стало известно, сколько пользователей Tinder согласны на секс после свидания

Каждый день в приложении "Тиндер" совпадает больше 26 миллионов пар. Однако новое исследование раскрывает, что большинство из них даже не доходят до личной встречи.

Учёные из Норвежского университета естественных и технических наук изучили поведение пользователей "Тиндера". Для этого научные работники опросили 269 студентов из Норвегии, которые когда-либо пользовались этим приложением для знакомств. Из них 60% респондентов были женского пола, и только 40% — мужского.

Так сложилось, что у "Тиндера" репутация приложения знакомств только для секса. Однако это утверждение исследователи ставят под сомнение.

В ходе анализа стало ясно, что только у 20% пользователей свидания из "Тиндера" заканчивались интимной близостью. Остальным 80 процентам повезло не так — переспать с кем-то из дейтинг-приложения им ни разу не удалось.

Кроме того, исследователи заключили, что только половина людей встречается хотя бы с одним из их "мэтчей" (от англ. "совпадение" — пользователь приложения, с которым вы лайкнули друг друга).

Учёные со скепсисом относятся к утверждению, что "Тиндер" изменил модели романтических взаимоотношений между людьми.

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