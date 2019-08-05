Изменника поймали с поличным благодаря фото, попавшему к пользователям Twitter

Изменщика разоблачили после того, как твиттер-детективы детально проанализировали фотографию, где он стоит с незнакомкой.

История началась, когда пользовательница "Твиттера" под ником Rhiannatxylor опубликовала твит, в котором она призналась, что без ума от крупных мужчин. Как подтверждение она приложила фотографию, где она обнимает накачанного парня. Эта публикация стала "вирусной", и уже через несколько дней у неё было больше десяти тысяч репостов и 40 тысяч лайков.

Среди людей, в ленте которых появилась эта фотография, оказалась и Кени, девушка того самого "крупного парня". Хоть и лицо на фотографии было скрыто, узнать тело бойфренда по татуировкам и накачанному торсу ей не составило труда. Стоит ли говорит, что эта ситуация вывела девушку из себя.

Я в ярости... Фотография с моим парнем расходится по всему "Твиттеру", а он на ней с какой-то... Кени

Кени сразу потребовала объяснений у своего молодого человека. Он признал, что на фотографии действительно он, но заверил, что снимок старый.

Тогда девушка выложила фото в "Твиттер" и спросила у пользователей их мнение по этому поводу: "Он утверждает, что это старая фотография. Мне нужны подтверждения". И помощь сыщиков не заставила себя ждать.

Пользователи внимательнее вгляделись в фотографию и изучили все мелкие детали. Одна девушка заметила, что номера журналов на полке сзади были выпущены в начале 2019 года, и в подтверждение даже приложила их электронные версии.

Что ж, сестрёнка, судя по одной из обложек журнала, фотка сделана в начале 2019-го. Это февральский номер KneeshaBelle

Другой пользователь даже узнал название отеля и предложил обманутой Кени проверить транзакции по банковскому счёту её парня. Позже объявилась и сама владелица снимка. Оказалось, что девушка не знала, что здоровяк, которого она обнимала, уже состоит в отношениях. Она отправила Кени твит с доказательствами, что изменщик оплатил ей даже маникюр.

Вот держи, буквально — доказательства. 9 июля он отправил мне деньги на маникюр. Подруга, его нужно проверить... Пользовательница "Твиттера"

Раскрытое дело разошлось по "Твиттеру" и стало примером того, как пользователи Сети могут оперативно помочь в любом деле. Некоторые также отметили, что полицейским стоит принять это к сведению.

А я говорил, женщины чертовски хорошие детективы, когда им это нужно Пользователь "Твиттера"

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