Деми Роуз сняла с себя всю одежду, наслаждаясь лучами заката

24-летняя брюнетка благодаря пленительным формам удостоилась звания "британской Ким Кардашьян" и привлекла толпы поклонников, которым не даёт расслабляться.

Красотка засыпала своих подписчиков (11,3 млн) в "Инстаграме" откровенными снимками на фоне заката, сделанными в Таиланде. Ради знойных кадров она не постеснялась снять всю одежду и предстать в нескольких пикантных позах.

Мокрые волосы, капли воды, стекающие по телу, и бронзовая кожа, освещённая угасающим солнцем, — вся эта красота по-прежнему достаётся объективу верного фотографа Дэнни Десантоса, с которым сотрудничает Деми.

Девушка зашла так далеко в своей откровенности, что некоторые фанаты просто лишились дара речи. Комментаторы молча перебрали все возможные смайлики, которые выражают восхищение и обожание. Те же, у кого нашлись слова, отметили, что модель среди этих пейзажей выглядит как богиня. Ведь она даже почти сложила руки в молитве на одном из фото.

Ты сломала Интернет Cdrizzyyy

Просто огонь Imrahulgpta

Ты выглядишь словно богиня Germainecopeland

Деми Роуз — популярная модель родом из Англии, чьи параметры далеки от идеальных, но именно они принесли ей славу. Прежде чем попасть в модельный бизнес, девушка обучалась косметологии в колледже. А ещё Деми владеет испанским языком.

Деми Роуз обнажилась на отдыхе, доказав фанатам, что рай на земле существует