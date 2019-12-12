"Русская Кардашьян" стала блондинкой, и откровенные фото не заставили себя ждать

24-летняя модель из Екатеринбурга устроила себе фотосессию, катаясь на яхте у побережья Майами.

Анастасия Квитко редко когда экспериментирует с внешностью, наслаждаясь своими пышными формами и отсутствием макияжа. Однако к Новому году модель решилась на кардинальные перемены, став блондинкой. И, конечно же, "русская Кардашьян" не могла не продемонстрировать это на сексуальном фото в "Инстаграме".

24-летняя знаменитость надела маленький ярко-розовый купальник, распустив длинные локоны и дополнив образ золотым браслетом. Анастасия непринуждённо позировала на яхте, показав себя со всех сторон.

Фанаты остались в восторге от нового цвета волос модели, но всё же большее внимание привлекло её полуобнажённое тело.

Я люблю тебя! Ты просто прекрасна! Luizbarrosins

Королева моего сердца Yohana_palizvan

Анастасия Квитко — известная модель, которая прославилась благодаря своим пышным формам. Девушка родом из Калининграда, но сейчас проживает в Штатах.

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