Хаски погрызла весь диван, пока хозяин спал, но эти глаза заставили всё простить

Житель Уэльса признался, что его собака постоянно что-то портит, но этот случай стал критическим.

Саймон О'Коннер является счастливым обладателем хаски, причём это счастье увеличивается с каждым днём. Ведь питомец постоянно вытворяет что-то новенькое, но только в этот раз ещё и прославился на весь Интернет. Собака по кличке Скай умудрилась полностью уничтожить диван, пока её хозяин спокойно спал, сообщает The Sun.

Когда 36-летний Саймон проснулся и увидел весь этот хаос, то Скай состроила максимально невинную морду, которая и попала на фото, разлетевшееся по Сети.

Никогда не видел её такой. Она разгрызла мой винтажный диван 1970-х годов. И когда я спустился и увидел, то был готов убить Скай, но я слишком сильно её люблю. Диван стоил целое состояние, и я до сих пор не могу поверить в случившееся Саймон О'Коннер

По словам хозяина, Скай грызёт буквально всё вокруг и её невозможно остановить. Но мужчина всё прощает своей любимице. Его дети давно живут отдельно, и теперь в доме только они вдвоём. "Может быть, Скай и немного сумасшедшая, но она делает мою жизнь интересней", — признаётся Саймон.

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