Танцовщица из Питера, бросившая Деппа, разделась и показала, чего он лишился

Недавно стало известно, что 24-летняя Полина Глен бросила 56-летнюю звезду "Пиратов Карибского моря". Сейчас девушка, видимо, решила снять стресс и отправилась на Бали.

Танцовщица уже около двух недель находится на острове, в который, по её словам, просто влюбилась. И, конечно, не забывает делиться снимками на фоне местных красот. Но на этот раз экс-возлюбленная Джонни Деппа отправилась в спа, где снялась обнажённой, лёжа в воде с лепестками цветов.

Девушка отвернулась от камеры, показав спину и пикантные формы. И этого хватило, чтобы привести подписчиков в "Инстаграме" в восторг. Юзеры оценили смелость брюнетки и отметили красоту фигуры. Однако, наслаждаясь природой, Полина не забыла и про работу. Она запустила марафон, в рамках которого собирается учить девушек любить себя, танцевать и ухаживать за собой.

Классная картина — красотка завораживает ihugar_

Какая красивая молодая девушка india_bai

Вы прекрасны!!! Даже сзади... и про Бали даже забываешь giraf742018

Напомним, что недавно танцовщица из Санкт-Петербурга бросила Джонни Деппа, вместе с которым провела более двух лет. Девушка вернулась на родину, потому что не могла больше выносить разбирательств актёра с его бывшей женой Эмбер Херд.

Танцовщица из Питера бросила Деппа спустя два года совместной жизни в Голливуде