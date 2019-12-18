Настя Каменских снялась обнажённой, забыв, что рядом стоит зеркало

Артистка выложила уже заблюренную фотографию, но подписчикам было этого достаточно.

Настя Каменских опубликовала провокационный снимок, сделанный во время отдыха в Мексике. 32-летняя певица полностью разделась перед камерой, распустив длинные волосы и украсив их ярким цветком. В подписи к фотографии звезда порассуждала о том, что делает девушку по-настоящему красивой.

Женщина — это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней😌 Женщина — это единение с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос Настя Каменских

Однако подписчики певицы оказались далеки от философских тем, увидев её обнажённое тело в зеркале. И даже Потап не остался в стороне, пошутив в комментариях "OMG! Кто фоткал!!!"

Жарковато сегодня в Мексике 😋🔥🔥 asya_stasya_ua

А фотки с незамыленным отражением нет))?🔥 dimdimich13

Ты или уже разденься или оденься erkin.ibraimov

Впрочем, некоторые пользователи "Инстаграма" сочли, что такие фотографии — уже перебор. И посоветовали певице привлекать к себе внимание творчеством, а не обнажённым телом.

Каменских устроила горячие танцы на пляже, покрутившись в бикини перед камерой