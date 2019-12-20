Деми Роуз удивила фанатов неземной красотой, раздевшись до белья среди песков

24-летняя модель удивила фанатов новой локацией, посетив место, где проходили съёмки "Звёздных войн", "Марсианина" и "Аладдина".

Девушка предстала в образе инопланетной принцессы, устроив съёмки в пустыне Вади-Рам, Иордания, которую также называют "лунной долиной". И пейзажи там действительно напоминают инопланетные, чему способствуют красный песок, величественные барханы и скалы.

Деми и в такой ситуации не упустила случая прорекламировать бельё и показать свои формы. Модель разместила в "Инстаграме" снимки, где позирует на белоснежных простынях на фоне "марсианского" ландшафта. Девушка выбрала чёрный комплект с контрастной белой отделкой, который оттенял её бронзовую кожу.

Поклонникам понравилась задумка британской инста-дивы. За несколько часов они поставили кадрам почти полмиллиона сердечек и не раз признались в любви, отметив, что красивее быть просто невозможно.

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Однако параметры Деми Роуз далеки от идеальных: рост девушки составляет всего 157 см, а формы довольно пышные для манекенщицы. И сначала она думала, что её мечтам о модельном бизнесе сбыться не суждено. Однако её внешность не смогла оставить равнодушными пользователей соцсетей. Потом и многие бренды стали предлагать эффектной красотке сотрудничество, а её лицо украсило обложки таких журналов, как For Him Magazine и Nuts.

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