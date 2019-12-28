Модель отпраздновала свой день рождения, надев купальник из ничего

Джанет Гузман отпраздновала свой день рождения на пляже в Лос-Кабосе, Мексика. Модели исполнилось 26 лет, в честь чего она выложила весьма откровенные снимки в "Инстаграм". В подписи девушка пококетничала, написав "Праздничный тортик".
На модель подписано более одного миллиона человек, которые уже привыкли к её обнажённому телу. Однако в этот раз Джанет превзошла саму себя, и в комментариях это подтвердили. Дело в том, что для фотосессии девушка надела купальник, который был сделан из одного шнурка и, собственно, ничего не прикрывал.
Зачем вообще нужен этот купальник?
noahrupert
Чёрт, да это же зубная нить
ozzy_macc
Тем не менее серия фотографий набрала рекордное число лайков для инстаграма Джанет — 160 тысяч.
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