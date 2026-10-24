Что делать с геранью на зиму: обрезка, хранение и уход Оглавление Герань и пеларгония: чем отличаются и как зимуют Что делать с геранью осенью, до холодов Нужно ли обрезать герань на зиму Как обрезать комнатную герань осенью Как зимовать комнатной герани дома Герань на балконе, на улице и на даче Садовая герань на зиму Ампельная, королевская и плющелистная герань Частые ошибки FAQ — ответы на вопросы Что делать с геранью (пеларгонией) на зиму: нужно ли обрезать, когда это делать, как сохранить комнатную герань дома и что делать с садовой. Как подготовить герань к зиме: чек-лист цветовода. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С наступлением холодов герань требует особого подхода. Одни растения нужно занести в дом и обрезать, а другие правильно укрыть в саду. Не перепутайте комнатную пеларгонию с садовой геранью. Это разные культуры, и зимуют они по‑разному. Ботаники четко разделяют эти растения: привычную «герань» на подоконнике правильно называть пеларгонией, а садовой геранью именуют многолетник для открытого грунта, и требования к их зимовке существенно отличаются. В этой статье читайте практический гайд, как подготовить к зиме обе культуры, когда и как обрезать, где хранить, чего избегать и как не допустить типичных ошибок.

Герань и пеларгония: чем отличаются и как зимуют

Пеларгония (та самая «комнатная герань») это род растений, большинство представителей которого в открытом грунте средней полосы не зимуют и выращиваются как комнатные либо как однолетние уличные культуры.

Садовая герань это другой род (Geranium), многолетник, который в большинстве случаев успешно зимует в открытом грунте при минимальном укрытии. Их агротехника на зиму принципиально разная: пеларгонии требуют переноса в помещение и часто обрезки, а садовой герани нужны обрезки надземной части и мульчирования.

Если у вас на подоконнике стоит «герань», речь почти всегда идет о пеларгонии. Если в цветнике растет куртина с округлыми листьями и цветками, характерными для «садовой герани», это Geranium. Дальше по тексту мы будем разделять рекомендации: для комнатной пеларгонии и для садовой герани.

Что делать с геранью осенью, до холодов

До наступления заморозков растения нужно осмотреть на наличие вредителей и признаков болезней. Пожелтевшие и сухие листья удаляют, побеги с признаками гнили или пятен вырезают до здоровой ткани. Горшки снаружи очищают от налета и загрязнений, проверяют дренажные отверстия. Если растение стояло на улице или на открытом балконе, его переносят в помещение заранее. До того, как ночные температуры приблизятся к критическим.

Для пеларгоний критически важно не подвергать их резким перепадам температур и сквознякам при переносе. Минимальная кратковременная температура, которую выдерживают зональные пеларгонии, — не ниже +5 °C. Перенос рекомендуется при стабильных ночных +8…+10 °C, чтобы избежать переохлаждения тканей.

Садовую герань в цветниках осматривают на предмет сухих и больных побегов. Надземную часть срезают, оставляя короткие пеньки высотой 3–5 см. Оптимальные сроки обрезки для средней полосы: конец сентября – октябрь, до устойчивых заморозков.

Нужно ли обрезать садовую герань на зиму. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Нужно ли обрезать герань на зиму

Обрезка нужна не всегда и не всем растениям одинаково. Для комнатной пеларгонии осенняя обрезка это способ сдержать вытягивание в условиях короткого светового дня, уменьшить испарение и облегчить зимовку. При этом радикальную обрезку делают не всем экземплярам: ослабленные, больные или недавно пересаженные растения лучше не трогать до весны. Оптимальный срок обрезки для средней полосы это середина октября – начало ноября, когда активный рост уже замедлился, но до сильных похолоданий ещё есть время.

Техника обрезки герани:

Используйте острый, продезинфицированный инструмент. Срезы делайте над листовым узлом (кольцом), а не выше него, если оставить пенек, он может засохнуть и испортить внешний вид куста. Старые, вытянувшиеся побеги обрезают примерно 10 см над землей, оставляя 2-3 междоузлия После обрезки обработайте срезы активированным углём, корицей или зеленкой для дезинфекции. Не удаляйте сразу слишком много побегов за один раз. Для пышного куста достаточно убрать не более 20% от общей массы.

Садовой герани обрезка надземной части необходима: она снижает риск выпревания, упрощает укрытие и помогает растению уйти в покой. Сроки — как указано выше.

Иногда вместо осенней обрезки выбирают весеннюю, тогда куст просто переводят на «зимний режим» (меньше воды, прохладное место, без подкормок). Такой подход оправдан, если растение ослаблено или поздно занесли в дом.

Как обрезать комнатную герань осенью

Подготовьте инструменты. Используйте чистый острый секатор или ножницы. Лезвия продезинфицируйте 70% спиртом или раствором фунгицида (например, на основе меди) это снижает риск заноса патогенов. Осмотрите куст. Удалите сухие, желтые и больные листья, срежьте вытянутые и оголенные побеги. Сформируйте скелет. Основные ветви укорачивают над узлом (точкой роста), оставляя 3–5 почек ниже среза. Рекомендуемая высота оставшейся части побега 10–15 см от основания. Угол среза – 45°, чтобы вода не задерживалась на поверхности. Удалите слабые побеги. Тонкие, растущие внутрь кроны и перекрещивающиеся ветви вырезают на кольцо. Обработайте срезы. Места срезов присыпают толченым активированным углем или обрабатывают фунгицидом по инструкции. Утилизируйте растительные остатки. Листья и побеги не закладывают в компост при наличии признаков болезней, их лучше сжечь или утилизировать отдельно.

После обрезки растение не подкармливают и сокращают полив, давая срезам подсохнуть и избежать загнивания.

Как ухаживать за геранью зимой. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как зимовать комнатной герани дома

Место для зимовки должно быть светлым и прохладным. Идеальным местом будет подоконник с рассеянным светом и без прямого контакта с горячим воздухом от батарей. Оптимальная температура зимовки пеларгоний – +12…+15 °C; минимальная допустимая – +8 °C (кратковременно до +5 °C).

Полив зимой сокращают: почва должна просыхать на 2–3 см вглубь между поливами. При температуре +12 °C рекомендуемая частота полива 1 раз в 7–10 дней. Избыток влаги это главная причина гнилей в холодное время года.

Подкормки зимой либо полностью исключают, либо сводят к минимуму. Если есть необходимость, допустимо вносить комплексное удобрение с низким содержанием азота (NPK 5-10-10 или аналог) не чаще 1 раза в месяц, строго по инструкции и только по влажной почве.

Сухой воздух от батарей негативно влияет на пеларгонии. Листья сохнут по краям, могут опадать. Чтобы снизить стресс, можно поставить рядом увлажнитель или поддон с влажной галькой, избегая контакта дна горшка с водой. Подробнее о том, как спасти домашние растения от сухого и горячего воздуха, читайте в нашем материале: «Батареи снова шпарят: как спасти домашние растения от сухого и горячего воздуха».

Герань на балконе, на улице и на даче

Растения, стоявшие на открытом балконе или в кашпо на улице, переносят в дом при снижении ночных температур до +8 °C. На даче пеларгонии, выращиваемые как однолетники в открытом грунте, обычно не сохраняют. Их либо черенкуют заранее для размножения, либо удаляют с клумбы.

Если вы хотите сохранить куст целиком, его аккуратно выкапывают с комом земли, пересаживают в горшок и ставят на зимовку в прохладное светлое место. Важно не заливать растение сразу после пересадки, дайте почве просохнуть и срезам (если были повреждения корней) затянуться.

Оставлять пеларгонии на улице при устойчивых заморозках нельзя, так как ткани повреждаются, и восстановление практически невозможно. Кратковременное понижение до +5 допустимо, но не должно становиться нормой.

Пересадка осенью это стресс для растения, поэтому важно подобрать подходящий грунт и размер горшка. В статье «Календарь пересадки комнатных растений на 2027 год» вы найдете рекомендации по срокам и составам субстрата для разных культур.

При какой температуре замерзает герань. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Садовая герань на зиму

Садовая герань (Geranium) это морозостойкий многолетник, но в условиях суровых зим и бесснежных периодов ей требуется защита. После обрезки надземной части почву вокруг куста мульчируют слоем. Мульча защищает корневую систему от резких перепадов температур и иссушения.

Мульчирование это универсальный прием не только для садовой герани, но и для большинства многолетников. В подборке «Цветы и декоративные растения» собраны проверенные схемы укрытия, толщины мульчи и сроков работ по регионам.

В регионах с малоснежными зимами дополнительно используют легкое укрытие нетканым материалом. Важно не создавать «парниковый эффект», укрытие должно быть воздухопроницаемым и сниматься при первых оттепелях, чтобы избежать выпревания.

Выкапывать садовую герань на зиму не нужно, ее корневая система приспособлена к зимовке в грунте. Исключением являются экспериментальные посадки в контейнерах, такие растения переносят в прохладное помещение или укрывают вместе с емкостью.

Если хотите собрать полный зимний чек‑лист для всех комнатных растений на подоконнике, загляните в гид «Зимний уход за комнатными растениями».

Ампельная, королевская и плющелистная герань

Ампельные пеларгонии формируют длинные свисающие побеги. При обрезке оставляют часть длинных плетей, чтобы сохранить каскадную форму.

Королевская пеларгония более чувствительна к стрессам и перепадам температуры. Осенью ее обрезают умеренно и обеспечивают максимально стабильные условия.

Плющелистная пеларгония по агротехнике близка к зональным пеларгониям, но более склонна к вытягиванию при недостатке света. Зимой ей особенно важно прохладное содержание и досветка.

Как обрезать герань зимой. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Частые ошибки

Перелив. Зимой потребность в воде резко снижается.

Решение: проверяйте влажность почвы перед поливом и используйте горшки с дренажными отверстиями.

Сухой воздух и жара от батарей. Листья сохнут, растение теряет декоративность.

Решение: уберите горшок подальше от радиатора, используйте поддон с влажной галькой или увлажнитель.

Сквозняк и резкие перепады температур. Вызывают стресс и опадение листьев.

Решение: избегайте проветривания с открытыми окнами рядом с растениями.

Обрезка не вовремя. Ранняя обрезка стимулирует рост в условиях недостатка света, поздняя обрезка не дает растению подготовиться к покою.

Решение: ориентируйтесь на температуру и состояние растения, а не на календарную дату.

Желтые листья. Могут быть признаком переувлажнения, недостатка света или естественного старения.

Решение: удалите старые листья, проверьте режим полива и освещение, при необходимости скорректируйте уход.

FAQ — ответы на вопросы

Нужно ли обрезать герань на зиму?

Для комнатной пеларгонии обрезка часто полезна, но не обязательна для всех экземпляров. Для садовой герани обрезка надземной части – стандартный прием. Точные сроки и степень обрезки зависят от вида и состояния растения.

Можно ли оставлять пеларгонию на улице?

При устойчивых заморозках – нет. Кратковременно растение может выдержать понижение до +5, но лучше перенести его в помещение заранее.

Когда выкапывать садовую герань?

Садовую герань выкапывать не нужно. Исключением являются контейнерные посадки, которые переносят в прохладное помещение либо укрывают вместе с ёмкостью.

Чем подкормить зимой (и нужно ли)?

Зимой подкормки либо исключают, либо сильно сокращают.

Пеларгония и герань — это одно и то же?

Нет. Пеларгония это комнатные и уличные «герани» на подоконниках; садовая герань (Geranium) — многолетник для цветников. Агротехника их зимовки различается.

Авторы Ксения Вернер