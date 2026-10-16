Семистрельная икона и «Умягчение злых сердец»: значение и в чём помогают Оглавление Что означает Семистрельная икона Чем Семистрельная икона отличается от «Умягчения злых сердец» История Семистрельной иконы В чём помогает Семистрельная икона Где разместить Семистрельную икону дома Дни празднования Частые вопросы Семистрельная и «Умягчение злых сердец» — две разные иконы. Чем они отличаются, что означают мечи, в чём помогают и где разместить образ дома. Обложка © Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Семистрельная икона Божией Матери — одна из самых почитаемых в России. Её образ знаком даже тем, кто редко бывает в храме: Богородица, сердце которой пронзают семь мечей или стрел. Но мало кто знает, что у этой иконы есть «сестра-близнец» — «Умягчение злых сердец». Их постоянно путают, а иногда и считают одним и тем же образом. На самом деле это две разные иконы. И у каждой — своя история, свои дни празднования и свои особенности.

Если коротко: обе иконы говорят об одном — о скорби Богородицы и о том, как важно смягчать сердца, свои и чужие. Но визуально они отличаются. И это отличие стоит знать, чтобы не запутаться.

Почему эти иконы так популярны? Потому что боль знакома каждому. Ссоры в семье. Конфликты на работе. Обиды, которые не проходят годами. Люди ищут образ, который поможет справиться с этим. И находят его в Богородице, чьё сердце тоже было пронзено болью.

Что означает Семистрельная икона

Семистрельная икона Божией Матери. Фото © Wikipedia автор Nikolaj Velimirović

В основе образа — евангельское пророчество. Когда Дева Мария принесла младенца Иисуса в Иерусалимский храм, старец Симеон Богоприимец взял Его на руки и сказал Марии слова, которые пронзили её сердце: «И Тебе Самой оружие пройдёт душу» (Лк. 2:35). Это пророчество о том, что её ждут страдания — и они действительно пришли. Она стояла у креста, на котором распинали её сына.

Семь стрел (или мечей) на иконе — это символ полноты скорби. Число семь в библейской традиции означает завершённость, полноту. Сердце Богородицы пронзено не одной болью, а всеми сразу. В более поздней традиции семь стрел стали связывать с семью смертными грехами, которые ранят любящее сердце Матери.

Интересно, что на одних списках иконы изображены именно мечи, на других — стрелы. Это не случайность. Мечи — более древняя традиция, они символизируют карающее оружие, которое пронзает душу. Стрелы появились позже и больше связаны с образом страданий, которые приходят внезапно, как удар в спину. В церковной традиции оба варианта считаются каноническими. Главное — не форма оружия, а его число: семь.

На иконе Богородица изображена без младенца. Она одна. Голова склонена к правому плечу. Стрелы (или мечи) пронзают её грудь. Это не образ торжества — это образ сострадания. И именно поэтому перед этой иконой молятся о том, чтобы сердце смягчилось. Не чужое — своё.

Есть ещё один важный момент. На некоторых списках Богородица изображена с поднятыми руками, на других — с опущенными. Это тоже не случайно. Поднятые руки — жест молитвы и заступничества. Опущенные — жест смирения и принятия. Оба варианта встречаются в православной традиции и оба считаются правильными.

Чем Семистрельная икона отличается от «Умягчения злых сердец»

Это главный вопрос, который возникает у многих. И ответ на него простой: это две разные иконы. Их часто путают, потому что сюжет один и тот же — Богородица с мечами. Но детали отличаются.

Вот чем они различаются.

Расположение мечей (стрел). На Семистрельной иконе семь мечей расположены несимметрично: три с одной стороны (обычно слева) и четыре с другой (справа). На «Умягчении злых сердец» — симметрично: по три с каждой стороны и один снизу. Это главное визуальное отличие. Если вы стоите перед иконой и не знаете, какой образ перед вами, — посмотрите на мечи. Асимметрия — Семистрельная. Симметрия — «Умягчение».

Происхождение. Семистрельная икона — северорусская. Её история связана с Вологодской землёй, с церковью апостола Иоанна Богослова в Кадниковском уезде. «Умягчение злых сердец» появилось на юго-западе Руси, и о ее происхождении известно меньше. Эта икона стала известна позже и больше связана с южными и западными губерниями.

Дни празднования. Семистрельная — 26 августа (13 августа по старому стилю). «Умягчение злых сердец» — в Неделю всех святых, первое воскресенье после Троицы, а также в праздник Сретения Господня.

Название. «Семистрельная» — от семи стрел (или мечей). «Умягчение злых сердец» — от смысла молитвы. Название говорит не о том, что изображено, а о том, о чём просят.

Молитвы. А вот здесь различий нет. Молитвы и акафист перед обеими иконами читаются одни и те же. Это признают и священники, и издатели богослужебной литературы. Если у вас дома есть одна из этих икон, вы можете читать перед ней те же молитвы, что и перед другой.

Почему же их так часто путают? Потому что смысл один. И молитва одна. И люди, которые ищут «икону от злых сердец», обычно не знают, что образов два. Но если вы хотите знать точно — смотрите на мечи. Несимметрично — Семистрельная. Симметрично, с одним снизу — «Умягчение злых сердец».

Ещё одна причина путаницы — интернет. На многих сайтах эти иконы называют «разными вариантами одной иконы». Это неверно. Это два самостоятельных образа с разной историей. Но молитвенное почитание у них общее.

История Семистрельной иконы

История этой иконы начинается в Вологодской земле. По преданию, одному крестьянину из Кадниковского уезда, который много лет страдал от хромоты и расслабления, во сне явился голос. Голос повелел ему найти на колокольне церкви апостола Иоанна Богослова образ Богородицы и помолиться перед ним об исцелении.

Крестьянин пришёл в храм, но ему не сразу поверили. Только с третьего раза ему разрешили подняться на колокольню. Там, на повороте лестницы, среди старых икон, он нашёл образ. Икона лежала ликом вниз, и по ней ходили звонари — они принимали её за обычную доску. Это важная деталь: икона была не просто забыта, она была втоптана в грязь. И именно через неё пришло исцеление.

Икону перенесли в храм, отслужили молебен. И крестьянин получил исцеление. Это произошло, по разным данным, в конце XVIII или начале XIX века. Точная дата неизвестна, но предание сохранило главное: образ был найден чудесным образом и сразу прославился.

Но настоящая слава пришла к иконе позже. В 1830 году в Вологде вспыхнула эпидемия холеры. Люди умирали тысячами. В отчаянии кто-то вспомнил о старой иконе. Её вместе с другой чтимой святыней — иконой святителя Николая — обнесли крестным ходом вокруг города. И эпидемия отступила.

Это событие настолько впечатлило современников, что икону стали почитать не только в Вологде, но и по всей России. С неё начали делать списки, которые расходились по губерниям. Каждый список освящался в храме и становился чтимой святыней.

После революции подлинная икона исчезла из Иоанно-Богословской церкви. Её местонахождение долго оставалось неизвестным. Но в 1945 году, после Великой Отечественной войны, чтимый образ появился в Свято-Лазаревской церкви в Вологде. Там он находится и сегодня.

Что касается «Умягчения злых сердец» — история этой иконы менее документирована. Известно, что она появилась на юго-западе Руси и сначала была известна как местночтимая. Позже, когда её списки распространились по России, она стала почитаться наравне с Семистрельной. Сегодня в некоторых храмах есть обе иконы, и перед ними читают одни и те же молитвы.

В чём помогает Семистрельная икона

В чём помогает Семистрельная икона. Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Перед этой иконой молятся не о том, чтобы враги были наказаны. И не о том, чтобы «злые люди» получили по заслугам. Смысл молитвы — в другом. Он в самом названии второй иконы: умягчение злых сердец.

О чём просят перед Семистрельной иконой:

О примирении враждующих. Это главное. Если в семье раздор, если на работе конфликт, если кто-то из близких перестал разговаривать — молятся о том, чтобы сердца смягчились. И свои тоже.

Это главное. Если в семье раздор, если на работе конфликт, если кто-то из близких перестал разговаривать — молятся о том, чтобы сердца смягчились. И свои тоже. О мире в душе. Когда тяжело от собственных обид, от гнева, от раздражения — просят, чтобы Богородица помогла справиться с этим.

Когда тяжело от собственных обид, от гнева, от раздражения — просят, чтобы Богородица помогла справиться с этим. О прекращении вражды. Не о победе над врагом, а о том, чтобы вражда закончилась. Это важное различие.

Не о победе над врагом, а о том, чтобы вражда закончилась. Это важное различие. О помощи в трудных жизненных ситуациях. Когда кажется, что всё рушится, и нет сил.

Когда кажется, что всё рушится, и нет сил. О близких, которые попали в беду. Когда кто-то из родных страдает, но не может или не хочет изменить свою жизнь.

Когда кто-то из родных страдает, но не может или не хочет изменить свою жизнь. О смягчении собственного сердца. Это, пожалуй, самое важное. Мы часто просим изменить других. Но молитва перед этой иконой помогает изменить себя. Своё отношение. Свои реакции. Свои обиды.

Тексты молитвы, акафиста и тропаря — в отдельном материале. Здесь мы их не приводим, потому что это отдельная тема и отдельный разговор.

Если вы хотите узнать, каким ещё иконам и святым молятся в разных нуждах, — в нашем сводном гиде.

Важно понимать: икона не «работает» автоматически. Не существует «правильной» молитвы, которая гарантирует результат. Молитва — это разговор с Богом и с Богородицей. И ответ может прийти не сразу. И не таким, каким мы его ждём.

Где разместить Семистрельную икону дома

Это один из самых частых вопросов. И здесь важно сказать прямо: икона — не оберег. Она не «защищает» дом сама по себе. Не «отгоняет» злых людей. Не «работает» как амулет. Это не магия. Это образ, перед которым молятся.

Церковь говорит об этом однозначно. Если вы вешаете икону «над дверью», чтобы «плохие люди не заходили» — это не христианский подход. Икона — это не охранная сигнализация.

Но есть и другая сторона. Традиция вешать икону над входной дверью или рядом с ней действительно существует. И если вы вешаете её для того, чтобы, выходя из дома, помолиться, — это нормально. Смысл — в молитве, а не в «защите».

Где место иконы в доме? В красном углу — то есть в молитвенном углу, на восточной стороне. Можно повесить и в прихожей, если там удобно молиться. Но не как «оберег». Как образ.

Если хотите узнать, как устроить молитвенный угол дома, — читайте об этом в нашем материале «Собираем красный угол».

Ещё один важный момент. Не существует «правильной» или «неправильной» иконы. Нельзя купить «неправильную» Семистрельную икону и из-за этого остаться без помощи. Любая икона, освящённая в храме, — это образ, перед которым можно молиться. Главное — ваше отношение и ваша вера.

Что касается кулонов и подвесок с изображением иконы — это не икона в полном смысле слова. Это украшение. И относиться к нему нужно как к украшению, а не как к святыне. Носить его можно, но молиться перед ним — неудобно. И «защитных» свойств у него нет.

Дни празднования

Семистрельная икона празднуется 26 августа (13 августа по старому стилю). В этот же день Церковь вспоминает и другие иконы с тем же сюжетом — например, Жиздринскую «И Тебе самой душу пройдёт оружие».

«Умягчение злых сердец» празднуется в Неделю всех святых — первое воскресенье после Троицы. А также в праздник Сретения Господня, потому что именно события Сретения легли в основу иконографии.

Пророчество Симеона, которое лежит в основе обеих икон, прозвучало именно на Сретение Господне. Об этом празднике у нас есть отдельный материал.

Другие молитвы Богородице — в нашей подборке.

Почему эти даты важны? Потому что в церковной традиции праздник — это не просто «день памяти». Это день, когда мы особенно вспоминаем событие или образ. И молитва в этот день считается более сосредоточенной. Но это не значит, что в другие дни молиться нельзя. Можно. И нужно.

Частые вопросы

Семистрельная и «Умягчение злых сердец» — одна и та же икона?

Нет. Это две разные иконы. Они схожи по сюжету и смыслу, но отличаются расположением мечей и происхождением. На Семистрельной мечи расположены несимметрично (три с одной стороны, четыре с другой). На «Умягчении злых сердец» — симметрично (по три с каждой стороны и один снизу).

Куда повесить Семистрельную икону?

Место иконы — в молитвенном углу (красном углу), обычно на восточной стороне. Можно повесить и в прихожей, если там удобно молиться. Но не как оберег — икона не «защищает» дом сама по себе. Она помогает в молитве.

Защищает ли икона от злых людей?

Нет. Икона — не амулет и не оберег. Она не «отгоняет» злых людей и не «защищает» от них автоматически. Защита — в молитве, в вере и в добрых делах. Не в самом предмете.

Что означают семь стрел?

Семь стрел (или мечей) символизируют полноту скорби Богородицы. В основе образа — пророчество Симеона Богоприимца: «И Тебе Самой оружие пройдёт душу». Число семь означает завершённость, полноту.

Когда праздник Семистрельной иконы?

26 августа (13 августа по старому стилю). В этот день Церковь вспоминает чудесное избавление Вологды от холеры в 1830 году по молитвам перед этой иконой.

Можно ли молиться перед копией иконы, а не перед оригиналом?

Да. В православной традиции копия (список) иконы обладает той же благодатной силой, что и оригинал. Не важно, перед вами подлинник или освящённый список. Важна ваша вера и ваше отношение.

Нужно ли освящать икону?

Да, икону лучше освятить в храме. Это не обязательно для того, чтобы она «работала», но это часть церковной традиции. Освящение — это молитва, которая отделяет предмет для духовного использования.

Авторы Андрей Соколов